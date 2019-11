Unidas Podemos se compromete con la subida del salario mínimo y la revalorización de las pensiones

Por los micrófonos de Radio Mallorca cadena SER ha pasado la cabeza de lista del Unidas Podemos. Antònia Jover quien ha explicado que las primeras medidas que tomará un gobierno en el que participe la formación morada será la subida del salario mínimo y la revalorización de las pensiones. Considera que la única manera de conseguir un ejecutivo con el PSOE es que Podemos tenga más representación que en abril.

Las propuestas del PSOE han ido hoy por medio ambiente y las promesas de dos grandes leyes: una de cambio climático y otra para la eliminación de plásticos de un sólo uso con el objetivo de lograr “zero residuos” en 2050. Además se impulsarán la implantación de zonas de bajas emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes.

En Més per Mallorca se han centrado hoy en un cambio del sistema de financiación que se traduce en menos servicios en materias como educación y reclamar la derogación de la ley Montoro. Su candidato Guillem Balboa dice que no renuncia a disponer de una soberanía financiera como hay en el País Vasco y Navarra

También en clave económica las propuestas de Ciudadanos para los autónomos entre las que destacan que no paguen cuotas en los dos años siguientes a tener un hijo o tarifa plana los dos primeros años. El candidato al Congreso Joan Mesquida también señala entre las medidas no ingresar el iva de facturas no pagadas o que puedan cobrar el paro.