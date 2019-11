A menor cosecha, más discriminación de la mujer en el campo

La mujer volverá a ser la gran perjudicada en la campaña de recolección de la aceituna. El descenso de jornales, que se estima entre un 30 y un 40%, hará que este año encontrar trabajo en estas tareas sea más complicado aún que ya lo fuera en campañas anteriores de cosecha abundante.

Desde el sindicato de UGT, Antonio Marcos, vice secretario general de UGT FICA Jaén, aseguraba que en la mayoría de los casos este asunto no se denuncia por temor a que sus maridos, también demandantes de empleo en los tajos, no sean contratados: “Las mujeres no se atreven a denunciar para evitar que sus maridos también pierdan el empleo, por eso desde las administraciones públicas ya deberían haber puestos soluciones a este problema que se repite cada año y cada vez con mayor intensidad”.

Y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) confirma y lamenta esta realidad. El secretario de Organización en la provincia, Elio Sánchez, aseguraba que una de las soluciones debería de pasar por la formación de las mujeres en el manejo de maquinaria. “La acreditación de contar con la formación adecuada, reconocería su valía y no sería una excusa para el empresario agrícola que se niega a contratarlas”.

Un problema que se repite cada año y que para esta campaña, prevé cifras de desempleo femenino en el campo mucho más sangrantes debido al descenso de la cosecha.