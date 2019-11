Clavijo pide un adelanto electoral en el CD Tenerife

El exdirectivo blanquiazul Corviniano Clavijo, en posesión de 9.930 acciones que significan más de un 5% del capital social del CD Tenerife, ha solicitado en la mañana de este viernes que se vote en la próxima junta general de accionistas un posible adelanto electoral.

En sus planes figura presentar una candidatura alternativa e intentar relevar a Miguel Concepción como máximo mandatario del representativo.En el documento entregado en la sede social del club, al que ha tenido acceso la SER, se solicita al consejo de administración que incluya dos puntos adicionales en el orden del día de la asamblea: el primero, el cese de los actuales directivos con la consiguiente celebración de elecciones; y el segundo, modificación de los artículos 10 y 18 de los Estatutos Sociales para rebajar de 115 a 25 el número de acciones necesarias para participar con voz y voto en las juntas del club.

Cadena SER

Clavijo presentará en los próximos días una plataforma para recabar apoyos. Por lo pronto, exige que se vote en la próxima junta la posibilidad de devolver la voz a los accionistas minoritarios. En el documento presentado en el club, se recoge que "alguna iniciativa hay que tomar para que la mayoría de los socios del CD Tenerife (...) puedan de manera directa saber de los proyectos que tenga el Consejo y saber si cumple sus obligaciones y promesas".

Según ha podido confirmar la SER, ésta no es la primera comunicación de Clavijo -en su condición de apoderado de la sociedad Only One Way, S.L.- para informar al club de su creciente cuota de poder en el capital social de la entidad y, en este caso, para modificar el orden del día de la próxima asamblea del club, que no se ha convocado pero que tendrá lugar con total seguridad durante el venidero mes de diciembre.

📝 ÚLTIMA HORA | El exdirectivo @corviniano Clavijo acaba de presentar este documento en la sede del @cdtoficial: pide un adelanto electoral y rebajar (de 115 a 25) las acciones necesarias para tener voz y voto en las asambleas pic.twitter.com/EAWFAQGtlM — MANOJ DASWANI (@mdaswani) November 8, 2019