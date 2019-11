X edició dels premis del Grup Ràdio Gandia

Un escenari ple de llum i de les espectaculars veus dels cantants de la companyia Belter Souls. Així ha començat la X edició de Premis del Grup Ràdio Gandia al Teatre Serrano de la ciutat. Un any més ningú s'ha volgut perdre este esdeveniment que premia la professionalitat i la contribució social de diverses persones de la Safor.

La gala ha estat conduïda pel periodista Daniel Ardid, qui ha comptat amb el treball en equip de direcció i redacció Modesto Ferrer, Marina Vallés, Enrique Bodí, Begoña del Prado, Marc Oliva i l'equip tècnic. Amb un to distés i amè s'ha fet un repàs del que suposa per al Grup Ràdio Gandia celebrar ja una dècada de premis i 86 anys d'història de la ràdio. Este gran nit que reuneix al món polític, social i empresarial de la Safor ha pogut ser seguida en directe per Telesafor i per la seua web en un programa especial.



Emocions i agraïments han omplit l'escenari del teatre per on han desfilat els 11 protagonistes de la nit amb l'atenta mirada dels centenars d'assistents en este divendres 8 de novembre de 2019 que ha sigut inoblidable per a tots ells. La dècima edició de premis ha tingut els següents noms i cognoms:

El Premi del Grup Ràdio Gandia a la Trajectòria ha sigut per a l'arquitecte Alberto Peñín. L'alcaldessa de l'Ajuntament de Gandia,Diana Morant, ha sigut l'encarregada de lliurar el premi. L'arquitecte Peñín ha dedicat el premi a les "persones que sempre m'han acompanyat a ma mare i la meua dona". També ha fet una crida a la necessitat de "renovar" la ciutat de Gandia.

El Premi del Grup Ràdio Gandia d'Educació ha sigut per a la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre. L'alcalde de l'Ajuntament d'Oliva, David González, ha lliurat el premi. La rectora de la Universitat de València, la primera en 500 anys d'història d'esta universitat, ha recordat que "Ràdio Gandia ha estat sempre en la meua vida des de la meua infantesa i és un gran orgull rebre este premi". Ha demanat al seu discurs un món millor i més igual.

El Premi del Grup Ràdio Gandia d'Igualtat ha sigut per a l'Associació Cultural Tirantianes. Juan Manuel i Suni Martínez Ribes, gerents del Saló de Jocs Luna Park han lliurat el premi. Mercé Morell, Presidenta de l'Associació Tirantianes ha recollit el guardó destacant el treball de tots els qui treballen a esta associació que lluita cada dia per fer realitat la igualtat entre tots.

El Premi del Grup Ràdio Gandia d'Art ha sigut per al pintor i artista Joan Costa. Paco Artés, del Consell d'Administració del Grup Ràdio Gandia, ha lliurat el premi. L'artista i pintor ha recordat la importància vital de l'art i ha volgut "dedicar el premi als meus alumnes d'història de l'art i a la rectora de la Universitat de València".

El Premi del Grup Ràdio Gandia a l'Empresa ha sigut per a Vicente Giner S.A. Fernando Torres, director de Caixa Popular de Gandia,ha lliurat el premi. Vicente Giner Navarro, president executiu de l'empresa, ha recollit el guardó i ha fet "una menció especial a tots els llauradors que treballen al camp i fan que la taronja de la Safor arribe a tot el món. Que sàpiguen que a gràcies a ells fem esta comarca més rica i prospera".

El Premi del Grup Ràdio Gandia de Cultura ha sigut per a l'escriptor Rafa Gomar.Fermí Romaguera, del Consell d'Administració del Grup Ràdio Gandia, ha lliurat el premi. L'escriptor ha assegurat que "per a mi és un honor rebre este premi i formar part del grup de persones que fan gran la Safor".

El Premi del Grup Ràdio Gandia de Medi Ambient ha sigut per a l'investigador i professor Francisco Martínez Capel. Jaume Jarena Contreras i Patricia Cabanilles Català, gerents de Naturae Centre de Jardineria i Exteriorisme, han lliurat el premi. L'investigador i professor ha afirmat "que tenemos delante muchos retos que precisan del esfuerzo de la sociedad en general y de la Universidad. Los necesitamos a todos en pro del medio ambiente".

El Premi del Grup Ràdio Gandia d'Esports ha sigut per a l'esportista Irene Garí. Marián i Salvador Roque, gerents d'Oliva Mobles Grupo Roque, han lliurat el premi. L'esportista a les seues paraules d'agraïment ha dit que "és un orgull ser d'ací, estar en ma casa i veure que la gent reconeix el meu esport".

El Premi del Grup Ràdio Gandia de Música ha sigut per al grup musical Zoo. Vicent Frasquet, director de l'Hotel Bayrén de la platja de Gandia, ha lliurat el premi. Part dels membres del grup Zoo han recollit el guardó dient que "s'ha de fer valdre als pares i mares que animen als fills a satisfer les inquietuds culturals i artístiques".

El Premi del Grup Ràdio Gandia de Solidaritat ha sigut per a la Fundación Iñaki Nogueroles, Jóvenes contra el càncer. Pedro Izquierdo, president del Centre Històric i Comercial de Gandia, ha lliurat el premi. Rocío Nogueroles, presidenta de la Fundación IN, acompanyada del seu equip, ha recollit el premi i ha recordat "a todos los que nos ayudado a ser lo que somos". Molt emocionada ha recordat la persona inspiradora de la fundació que ja no està entre nosaltres.

El Premi del Grup Ràdio Gandia de Medicina ha sigut per a metge i psiquiatre, José Olcina. Francisco Estrela, gerent d'Ulsan Motor Kia, ha lliurat el premi. El metge i psiquiatre ha afirmat "que l'any 84 el món de les addicions estava totalment abandonada i ara la societat ha sabut reaccionar i adaptar-se a esta realitat".

Estos premis reconeixen el treball, talent i esforç de gent diversa de la comarca de la Safor que són triats per altra gent extraordinària de la nostra comarca. Els X Premis del Grup Ràdio Gandia han comptat este 2019 amb un jurat extraordinari format per Carles Miret Estruch, Waldo Vila, Antoni Durà, Gisela Sendra, Enrique Orihuel, Xavier Sirerol, Teresa Pascual, Francesc Devesa i Jesús Alba. Les seues excel·lents trajectòries professionals poden consultar-les a este enllaç de la nostra web on els hem dedicat una notícia especial.