Más de 103.500 personas llamadas a votar el domingo

Un total de 103.501 personas de las Pitiusas están llamadas a votar este domingo en las elecciones generales, son 800 más en Ibiza y 11 menos en Formentera que en los pasados comicios del 28 de abril.

Ha aumentado por otra parte las solicitudes de los residentes que viven fuera, los que corresponde al conocido como CERA, el Censo de Residentes Ausentes. Son 100 más en Ibiza y 5 más en Formentera que en los anteriores comicios. Rozando en total los 2.700 y los 285, respectivamente.

Lo que no cambia son las mesas electorales, colegios y papeletas. Hablamos de los mismos números que en abril. En total son 41 colegios en Ibiza y 3 en Formentera con 149 y 9 mesas respectivamente. Se podrá optar por 11 candidaturas al Congreso y 8 al Senado para lo que se cuenta con más de 720 mil papeletas en Ibiza y poco más de 60 mil en Formentera.

En cuanto al dispositivo que estará en marcha el domingo, el Director Insular de la Administración Central, Enrique Sánchez, destaca por un lado el operativo de seguridad está compuesto por 191 agentes en Ibiza entre Guardias Civiles, policías nacionales y locales. En Formentera contarán con 14 agentes del Instituto Armado . A lo que hay que sumar los ciudadanos que participan como titulares y suplentes en las mesas electorales. Y no son pocos 1.422 entre titulares y suplentes. De los primeros son 447 en Ibiza y 27 en Formentera, el resto tendrán que esperar si les toca o no trabajar el domingo. Del total 415 han presentado alegaciones para evitar acudir.

Y una última cuestión, Sánchez confía en que no haya sustos en el recuento, como sí ocurrió en mayo... Se han hecho simulacros y no ha habido fallos. Además, la empresa que gestionará los datos de los resultados y el traslado del escrutinio es la que no falló en las elecciones anteriores, Indra. Se han distribuido 49 dispositivos en Ibiza y 3 en Formentera, con 69 responsables de la administración en Ibiza y 12 en Formentera.

La previsión es que sobre las doce de la noche ya sabremos quién ha ganado las elecciones y en nuestro caso el número de diputados y el nombre del senador o senadora que se lleve el escaño en la Cámara Alta.