Ballesteros: "celebramos la salvación del Mallorca en 2010 más que cualquier otro triunfo"

Casi 400 partidos le avalan en Primera División al jugador valenciano. En SER Deportivos Baleares ha hablado el ex futbolista de Villarreal, Mallorca y Levante, dos de los equipos que ocupan la actualidad bermellona:

"Me quedé a diez partidos de los 400 partidos en liga. Han sido muchos años en muchos equipo y de los tres que me hablas tengo muy buenos recuerdos. Nunca he estado pendiente de los números pero cuando me retiré pensé que me había quedado a pocos partidos de cumplirlos, pero si contamos los de Copa los paso (risas)

Sobre el salto de calidad entre la Primera y la Segunda también ha hablado Sergio:



"El salto de Segunda a Primera es grande pero la calidad de los jugadores no es tan grande, la experiencia te la dan los partidos en primera pero un jugador que ha mantenido un año la categoría en Primera ya es otro"

También tiene un aprecio especial al conjunto de la isla y a su técnico:



"Yo espero que el Mallorca se quede en Primera porque le tengo mucho cariño a Vicente Moreno, los que estamos ya fuera del fútbol no le dedicamos tantas horas al fútbol de pensamiento"

Es una tarea ardua y complicada hasta final de campaña pero el equipo de Vicente Moreno tiene opciones:



"Un recién ascendido tiene cosas a favor pero también tiene cosas en contra, el desconocer la categoría es un sobresalto permanente, sobretodo las primeras vueltas de los equipos que ascienden siempre son muy accidentadas, yo lo que he visto del Mallorca me parece bastante serio"

¿Fichar en el mercado de invierno?



"Vicente es el que más conocimiento tiene de todo eso,el mercado de invierno es complicado, depende de lesiones, de gente con la que cuentes...El mercado de invierno es complicado, sobretodo para equipos pequeños"

Sobre su etapa en Mallorca, la recuerda con mucho cariño:



"Donde he estado he conectado mucho con la afición, en Mallorca tengo muchas cosas grabadas, el primer año que nos salvamos, hicimos una temporada desastrosa, la afición estuvo de 10, lo he celebrado más que cualquier otro triunfo".