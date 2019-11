Pedro Saura: "Los progresistas necesitamos aglutinar el voto en torno al PSOE como única manera de parar al trifachito"

Saura, que lleva muchos años en política, afronta esta campaña, cuenta, con la misma ilusión de siempre. Para realizar este reportaje nos cita en un bar de los de siempre, en los aledaños de la UMU, el Bar Togo. Son las diez de la mañana, y llega con su portátil a cuestas advirtiendo que “tengo que firmar unos servicios mínimos, porque aunque en funciones tengo que realizar mis tareas de Secretario de Estado de infraestructuras”.

Pedimos un cortado y comenzamos a charlar de política, de la campaña, aunque la primera curiosidad es porque ha elegido este bar.. La cuestión, asegura, es que le trae muy buenos recuerdos de cuando empezó a dar clases en la facultad de economía y donde quedaba con amigos y su novia, ahora su mujer. Sobre si este bar fue parte de sus inicios políticos, Saura dice que no, que venían de mucho más atrás, de su época de estudiante en Valencia o incluso de su tiempo de instituto en Torre Pacheco.

Pero tarda poco en entrar en materia para expresar la necesidad de que el voto progresista se agrupe en torno al PSOE, porque “es la única manera de parar al PP y los franquistas, que vienen con desparpajo y que cabalgan con fuerza”. Saura hace un llamamiento a muchos ciudadanos que piensan votar a la izquierda, porque “su voto puede ir a la papelera” y es importante que no se debilite la opción progresista “para parar al trifachito”

El candidato socialista también hace una llamada a muchos votantes de Cs, desencantados con lo que ha sucedido en la región de Murcia, donde han dado vida al PP, que después de 25 años es un muerto viviente en términos políticos. “Me tienen que explicar, dice, como reflotan al PP y ellos “están por los suelos”

Sobre el Mar Menor, asegura que para los socialistas es una prioridad y lo será durante toda la legislatura. Pedro Saura dice que una parte de la solución pasa por cambiar el modelo económico y social y “tengo mis dudas que el PP lo vaya a hacer, porque el ladrillo les pone”. Además, ve debilidad en el gobierno y se pregunta como una parte del ejecutivo, Ciudadanos, está pidiendo que dimita el consejero de medioambiente.

Saura se lamenta de que hace muchos años estuvieran “en soledad” frente a ese modelo de crecimiento que tenía la región y que se les dijera de todo, que les llamaran antimurcianos, pero la coherencia es importante e hicieron frente a todos los poderes fácticos regionales, eso, añade, “en una soledad escandalosa”

El candidato socialista critica que la región de Murcia no tenga un plan, lo tuvo, dice, el modelo especulativo que se ha caído, pero ahora no hay plan y aunque el gobierno de España invierte más que nunca y vamos a tener infraestructuras, pero de poco sirven si la región no tiene “rumbo”. Y pone un ejemplo de esa carencia de un plan para la región, el aeropuerto, que aunque con la gestión de AENA, dice, va mejor de lo esperado, puede estar ahí, pero si no hay política turística clara, de poco sirve.

Saura presume de invertir mucho, pero además haciéndolo de manera distinta, para unir, no para dividir. El candidato socialista asegura que hay que reformar la financiación autonómica, que “toca cambiarla y ese es nuestro compromiso”

Saura dice que lo que le gustaría es un gobierno progresista con apoyos progresistas, pero Pablo Iglesias es un “antisocialista de tomo y lomo” y se congratula de que Sánchez no quisiera un gobierno con Podemos, porque ahora estaría podemos pidiendo un referéndum de autodeterminación, algo que no entiende de la formación de Iglesias, porque que solidaridad se puede ejercer si las regiones ricas se van de España.

La entrevista va terminando y le preguntamos por como lleva la campaña y que hará mañana, jornada de reflexión. “Soy muy normal, dice, así que arreglaré el mundo con mis amigos en Torre Pacheco, tomando una cerveza por la mañana y la tarde la pasaré en familia”.

Saura asegura que sus tareas hasta ahora en el Ministerio de Fomento “le absorben mucho” y que cuando viene Murcia carga las pilas”. Le pedimos una canción y nos sugiere la versión que hace Rozalen de" Peces de Ciudad"