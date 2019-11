Pacto por el Mar Menor califica de "cuidados paliativos" las medidas urgentes propuestas por el Gobierno Regional

Ramón Pagán, portavoz de Pacto por el Mar Menor, ha declarado a la SER que las medidas son “insuficientes porque no se pone ninguna solución a los problemas que realmente afectan al Mar Menor, en su origen: el campo que está contaminando con nitratos y las poblaciones ribereñas que no depuran bien sus aguas”.

Pacto por el Mar Menor considera poco eficaz “gastar ahora el dinero en un banco de conservación de la fauna marina como medida desesperada para salvar especies emblemáticas a modo de arca de Noé, una iniciativa que llega tarde”. Tampoco creen desde esta plataforma que sea necesario "gastar el dinero en más estudios ambientales cuando todo el mundo sabe qué es lo que hay que hacer".

Ramón Pagán pide al gobierno regional que deje de gastar el dinero en simples “cuidados paliativos” para un Mar Menor agonizante y le pide que lo empleen en contratar inspectores que “pongan en orden el regadío del campo de Cartagena” y hagan cumplir la ley.

En definitiva, desde Pacto por el Mar Menor, consideran que las ocho medidas urgentes aprobadas por el gobierno regional “son parches que no solucionan el problema en origen y un derroche económico para continuar engañándonos y encubriendo, con dinero público, a un sector privado que no se ha responsabilizado de su impacto ambiental. Medidas de segunda que nada tienen que ver con la recuperación de un enfermo si no más bien con el maquillaje de un muerto”.