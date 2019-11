La monumental rajada del entrenador de Xota: "Es un robo, la mayor vergüenza que he visto en mi vida"

El fútbol sala español ha protagonizado una de las acciones más extrañas y polémicas que se recuerdan en un final de partido en los últimos años. El encuentro que enfrentaba a ElPozo Murcia contra CD Xota ha estado marcado por una polémica decisión que ha decantado la balanza a favor de los murcianos.

La jugada de la discordia se ha producido a falta de un minuto para el desenlace del choque. Ambos equipos estaban empatados 4-4 y Andresito era el portero jugador elegido por Giustozzi para encarar la última ofensiva local. Tras ceder la posesión a Osasuna Magna, el conjunto visitante armó rápidamente una contra donde Andresito se cambió por Fede en la portería sin tiempo para que el portero valenciano se situase correctamente en su puerta. Araça fue el más listo en aprovechar ese despiste murciano, un saque en largo de Mario Almagro que acabó en el remate de cabeza del futbolista visitante. Cuando todo el pabellón pensó que era gol, el árbitro invalidó la jugada por entender que fue un gol de saque directo del meta de Xota.

ElPozo entonces sacó el balón y Paradynski aprovechó la confusión del momento para anotar el quinto y definitivo 5-4 en el último suspiro. Esta jugada polémica no ha pasado desapercibida para los aficionados al fútbol sala y tampoco para el entrenador rival del equipo de Diego Giustozzi, Imanol Arregui, que ha calificado como "un robo y la mayor vergüenza que he visto en mi vida" la decisión técnica de no dar por válido el gol de Araça.