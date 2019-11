Referéndum sobre Iván Ania en El Sardinero

Hoy hay elecciones para elegir Presidente del Gobierno en España y en Los Campos de Sport hay referéndum sobre la continuidad de Iván Ania al frente del conjunto racinguista.

Se la juega el asturiano, todo lo que no sea sumar los 3 puntos a las ocho de la tarde puede complicarle sobremanera su futuro deportivo como entrenador del Racing. Durante la previa quiso echar balones fuera, "no creo que me juegue el puesto el domingo", decía.

Hoy, enfrente, la Ponferradina, otro recién ascendido, será juez y parte sobre la continuidad del técnico asturiano. El conjunto de León ya ha mandado, de forma indirecta, al Racing a 2ªB en dos ocasiones: una con Menéndez y otra con Munitis.

Sobre el césped, pocas incógnitas y todas ellas dependerán del estado del terreno de juego. La duda es saber que dos futbolistas acompañarán a Mario Ortiz en el doble pivote, donde Toribio y Cejudo parecen partir con ventaja sobre Kitoko o Sergio Ruiz. En la punta de ataque puede repetir David Rodríguez en detrimento de Nuha o también la posibilidad de que Ania opte por Jon Ander.

Posibles alineaciones

Racing (4-2-3-1): Luca Zidane; Buñuel, Olaortua, Figueras, Moi Delgado; Mario Ortiz, Toribio; Yoda, Cejudo, Enzo Lombardo; David Rodríguez.

Ponferradina (4-2-3-1): Caro; Son, Russo, Yac, Ríos Reina; Sielva, Larrea; Isi, Nacho Gil, Kaxe; Yuri.

Arbitro: Areces Franco (colegio asturiano)