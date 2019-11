"El que es valiente, es libre", por Pepe Belmonte

Paco y Maica.

El pasado jueves, en el siempre atractivo y bellísimo teatro Romea de Murcia, se celebró la Gala de entrega de las Antenas d Plata de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de la Región de Murcia (ARTV).

Una gala que sirvió, entre otras cosas, para el encuentro, casi siempre cordial, con viejos compañeros de otras emisoras, con gente a la que sólo escuchábamos su voz y no habíamos visto desde hacía tiempo.

En todo caso, una noche agradable, simpática, con un vino español, como en los viejos tiempos, que puso colofón a la fiesta.

Entre los galardonados, estuvieron dos personas de esta casa, de la Cadena SER: Maica y Paco. Los dos Sánchez, que conducen, con mano diestra, desde hace años, el programa Hoy por hoy.

Un premio no sólo al trabajo, que es evidente, sino, asimismo, a la honradez, a la sinceridad, al no arredrarse por nada ni ante nada, a la valentía, al no tener miedo, al hacerle frente a todos los problemas y obstáculos que se les presentan a diario en el camino.

Sus voces, la voz más ronca y grave de Paco y la más melodiosa y musical de Maica, se han convertido en voces amigas, como si cada uno de ellos nos susurrara al oído cada mañana, cuando salen al aire para hablarnos de lo divino y de lo humano. Más de lo humano que de lo divino, para ser más exactos.

Fue un premio, asimismo, y así se ha reconocido, a todos quienes han estado alrededor de Maica y de Paco: desde el propio director, Domingo Camacho, que ha puesto toda su fe en ellos, hasta la gente de la administración, de la redacción, los técnicos y también los colaboradores, que somos unos cuantos y que cada día acudimos al estudio, para grabar o estar en directo, con ilusión, con ganas, sabiendo que al otro lado no hay seres anónimos, sino gente de carne y hueso que te escucha, miles y miles de personas –que para eso es el programa líder en toda la Región de Murcia- que confían en ti, que creen, o no, lo que uno les dice con absoluta libertad, si cortapisas, sin guiones previos, sin consignas de ningún tipo.

Pepe Belmonte participa cada lunes en el programa Hoy por hoy con su columna de opinión denominada 'Micromentario'. / Cadena Ser

Paco y Maica, Maica y Paco, estuvieron sencillamente espléndidos, brillantes, emocionados y emocionantes, como escribí en un tuiter casi en tiempo real, en su brevísima intervención tras recibir el premio.

Las palabras de uno y otro llegaron al corazón de los presentes, hicieron que la gente contuviera la respiración por unos instantes y cerraran sus móviles.

“El que es valiente, es libre”. Lo escribió hace casi veinte siglos un romano nacido en España llamado Séneca.

Pepe Belmonte.