Romero: "Estamos mentalizados de ganar en Mérida"

Jesús Romero, guardameta del Algeciras Club de Fútbol, analizaba la actualidad del equipo albirrojo después de las siete semanas que acumula el equipo sin conocer la victoria en el Grupo IV. 'Aún estamos jodidos pero ya hemos hablado del partido y de los fallos pero no tenemos tiempo para lamentarnos y vamos a un campo complicadísimo como el del Mérida donde tenemos que intentar levantar el vuelo porque los resultados no son los que nos merecemos', señaló el sevillano que cree que el equipo merece más por juego pero insta a 'mirar hacia delante porque no vale de nada lamentarnos'.

Cuestionado por la situación institucional y deportiva titubeante del equipo, Romero entiende el malestar del aficionado pero apunta que 'no todo iba a ser de color de rosas'. 'El Algeciras iba a estar en una situación dura y de sufrir pero el inicio liguero ha llevado a una ilusión tremenda a la gente pero en la que ahora vienen las vacas flacas y los palos, para nosotros los primeros que también estamos jodidos' apuntaba uno de los altos mandos del vestuario del Nuevo Mirador que confía en revertir cuanto antes la situación.

'Tenemos que cogernos de la mano, apoyarnos los unos en los otros, los primeros los jugadores con resultados para como hicimos en el play-off la gente se sume porque hemos visto que cuando el Nuevo Mirador empuja es imparable', apuntó el cancerbero que resalta la confianza del grupo en la labor de Emilio Fajardo. 'El fútbol es resultadista y nadie se acuerda ya de lo de hace dos meses porque es presente y el pasado no existe'. 'El míster está fuerte, estamos todos con él y eso lo va a marcar el empezar a sacar resultados positivos', agregaba.

'Una o dos victorias nos quita el que Fajardo no vale, que los jugadores no valen o que nos hacen goles a la primera, todos estamos dispuestos a ganar en Mérida y es lo único que hablamos, no hay otra cosa y estamos mentalizados que todo pasa por ganar el domingo, hay que verlo como una final', afirmaba con rotundidad el portero que confía dentro de dos semanas como máximo en incorporarse a los entrenamientos con el grupo una vez superada su lesión en la mano.