Nuevo movimiento el que ha protagonizado el Iberostar Tenerife aunque en esta ocasión se trata de un jugador que tenía contrato temporal que se renovaba mes a mes. El trabajo realizado y su buen quehacer le han valido a Alex Suárez para lograr una renovación hasta final de temporada con opción a una más para el jugador mahonés.

Algo que fue analizado por el protagonista en su comparecencia previa a la cita de mañana ante el Gaziantep turco correspondiente a la quinta jornada de la Basketball Champions League. El cuatro aurinegro reconoció que el tener una continuidad le genera “mucha más seguridad puesto que es algo que no te hace pensar si tendrás una fecha próxima de finalización contractual. He estado trabajando mucho y me he sentido muy a gusto con el grupo, lo que me hace ver que si se ha llegado a este acuerdo es porque están contentos conmigo”, apuntó el jugador.

Algo que se produce en una semana muy especial no solo por la visita del Gaziantep mañana miércoles dentro de la quinta jornada de la Basketball Champions League, sino porque el sábado se visitará el olímpico de Badalona para jugar ante el Joventut. Un equipo muy especial para Alex Suárez pues “es mi segunda casa y allí me hice como persona y como jugador. Tengo mucho cariño a ese club y para mi será especial volver a jugar allí”, reconoció.