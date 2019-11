UU.AA. denuncia los daños causados por las ratas en la montaña de Lugo

El secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, ha demandando hoy en Lugo ayudas para combatir la plaga de ratas en la montaña, sobre todo en los concellos de Triacastela y Pedrafita, que está destrozando campos enteros.

García ha afeado a la Xunta de Galicia que no tomara conciencia, pese a haber sido advertida en primavera de este problema que, en otras comunidades autónomas como Asturias "no solo se resolvió el problema para que no tuviera incidencia en la PAC, sino que se generó una ayuda extraordinaria a aquellas personas que tuvieron estos daños".

El responsable en la comarca de Sarria de Unións Agrarias, Miguel Tomé, ha recordado que la plaga afecta "a Triacastela, y a la parte limítrofe con ese concello, como Pedrafita do Cebreiro, extendiéndose a las zonas más bajas de Cervantes y también Samos, en definitiva lo que es la montaña de Lugo".

Finalmente, Roberto García ha vaticinado que este se acabará convirtiendo en un problema que tengan que asumir los concellos, "como ha ocurrido con la avispa velutina o con los jabalís". "Cuando está empezando (la plaga) hay medios para poder hacerlo, pero una vez que se desborda el coste es muy superior", aventuraba finalmente el secretario xeral de UU.AA.