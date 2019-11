Molango: "Otros tienen más presión en la zona de abajo y debemos aprovecharlo"

El consejero delegado del Real Mallorca, Maheta Molango, fue uno de los invitados de la Gala Balear del Fútbol Balear que se celebra cada año en Son Termes.

El dirigente bermellón se mostró muy satisfecho por la marcha del equipo y la última victoria contra el Villarreal. "Ellos tenían 4 internacionales con España y estoy muy contento de ver que poco a poco entran jugadores como Señé, que dan un buen rendimiento".

El Mallorca sigue haciéndose fuerte en casa y Molango lo sabe: "Son Moix decide y tiene un papel fundamental, pero los puntos son los mimos dentro que fuera. Los rivales ya notan que Son Moix pesa".

14 puntos es un buen ritmo para la permanencia a estas alturas de la temporada, después de haber derrotado en casa a rivales como Real Madrid o Villarreal. Sin embargo, Molango insiste que el equipo "sufrirá". "No hacemos cálculos, sabemos que vamos a sufrir, no será fácil, tenemos el último presupuesto. El año pasado nos favorecía que había rivales por subir y ahora estamos luchando con equipos que tenían presión por estar en Europa, si sabemos estar tranquilos será bueno para nosotros", en clara alusión al Betis y el Celta de Vigo.

El dirigente bermellón no quiso valorar si el Mallorca irá al mercado de invierno, pero dejó claro la situación del club: "No miro más allá del próximo partido, pensamos en los que están. Hay que dar tiempo a los que están. Con 29 millones de euros (presupuesto), tenemos que tener claro que si fichamos no nos van a solventar la papeleta".