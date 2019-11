Juan Cruz Cigudosa: "Tenemos déficit de recursos humanos"

"Faltan recursos humanos para desarrollar innovación tecnológica y en otros ámbitos". Lo decía aquí en La SER, en La primera llamada del día, el consejero de Universidad, Innovación y Transformacion Digital, Juan Cruz Cigudosa.

Navarra con futuro es el título de la jornada celebrada en Baluarte, organizada por el Gobierno foral y la Cámara de Comercio. Cigudosa destacaba el trabajo de planificación estratégica realizado por el anterior gobierno y resaltaba algunos campos de intervención.

"Es un deseo pero sobre todo responde a una realidad, es que Navarra tiene mucho futuro por delante... Tiene un tejido tecnológico, universitario, empresarial, que es muy orientado a la innovación, que es un referente a nivel estatal. No se me ocurre nada en lo que no estemos preparados pero si tuviera que elegir elegiría tecnología, biomedicina, hay un montón de actividades propias".

"Se hizo un trabajo extraordinario al definir la estrategia territorial S3 y creo que los sectores son los que recoge la estrategia: mecatrónica, energía renovable, movilidad sostenible, biomedicina, comercio, hay un gran tejido cultural innovador...esos cinco seria por los que yo empezaría".

"Todos los sectores son demandantes de recursos de dos tipos: financieros y humanos. Navarra tiene capacidad como sociedad para asegurar cierta financiación estable a este tipo de innovación pero es evidente que estamos en déficit de recursos humanos. Es importante que la juventud, sea de Navarra o de fuera, vean que el futuro es completamente innovador, un futuro digital y que tenemos que transformarnos y pensar cual va a ser nuestra posición en el futuro pero en Navarra existe ese tejido".