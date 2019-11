Jódar acoge el XI Seminario Ibérico de Heráldica y Ciencias de la Historia

El encuentro, 'XI Seminario Ibérico de Heráldica y Ciencias de la Historia', organizado por la Academia Internacional de Heráldica, Sección de Portugal, bajo el título ‘De Villa Ciudad, en el Centenario de la Concesión del Título de Ciudad a Jódar’.

Patrocinado por el Ilustrísimo Ayuntamiento de Jódar y la Excma. Diputación Provincial de Jaén.

Colaboran en la organización: Academia Portuguesa de Ex Libris. - Sociedad Geográfica de Lisboa. - Academia andaluza de la historia. - Academia de la Hispanidad - Ateneo de Ilugo - Academia Iberoamericana de La Rábida - Asociación provincial de Cronistas Oficiales “Reino de Jaén” - Asociación Ibero-americana de Heráldica y Genealogía - Colectivo de Investigación de Sierra Mágina 'Cisma' - Asociación Cultural 'Saudar'.

Pasaba por nuestros estudios el presidente de la ‘Asociación Cultural Saudar’ y Cronista Oficial de Jódar, Ildefonso Alcalá Moreno, que nos explicaba que son ya 43 los ponentes que tiene confirmada su presencia, con la presentación de más de 20 ponencias. Unas jornadas abiertas al público en general, que se van a desarrollar en la Sala de Conferencias de la Casa Municipal de la Juventud.

Programa

VIERNES, 15 NOVIEMBRE



19:30 h.: Entrega de documentación a participantes y recepción de autoridades.

20:00 h.: Acto inaugural a cargo de Autoridades y organización.

20:30 h.: Conferencia inaugural. 'Perspectiva y evolución legislativa de la heráldica institucional en Andalucía. Un patrimonio armero municipal deslegitimado. Análisis crítico y actualizado en la provincia de Jaén'. A cargo del Dr. D. Andrés Nicás Moreno. Especialista en ciencias historiográficas. Miembro correspondiente del colegio heráldico de España y de las Indias. Presentado por el Dr. D. Pablo Jesús Loríte Cruz.

21,30 h.: Cóctel de bienvenida.

SÁBADO, 16 DE NOVIEMBRE.

Salón de Actos de la Casa Municipal de la Juventud

09,30 h.: Inicio de la lectura de las ponencias:

- 'Entronque de la casa de Xódar con las de Guzmán, Cárdenas y Portocarrero'. D. Luis Manuel de la Prada Hernández-Olivares. Abogado e historiador. Secretario-canciller de la Academia Andaluza de la Historia. Director de la Academia de la Hispanidad.

- 'Os acrescentamentos honrosos às Armas de Angra do Heroísmo, no contexto político e legislativo'. Mestre José Estevéns Colaço. Heraldista do Exército Português. Presidente da AIH – Portugal. Secretário da Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística da Sociedade de Geografia de Lisboa. Vice-Presidente da Academia Portuguesa de Ex-Líbris.

- 'Una breve aproximación a la composición y timbre de los escudos de las basílicas menores en los siglos XX y XXI'. Dr. D. Pablo Jesús Lorite Cruz. Historiador del arte. Del Ateneo de Ilugo.

- 'Figueira, foz do Mondego. De modesto povoado a vila e de vila a cidade'. Dr. José Filipe Menéndez. Associação Portuguesa de Genealogia, Academia Portuguesa de Ex-Líbris. Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística da Sociedade de Geografia de Lisboa.

- 'Fundación del lugar de Los Villares y proceso de emancipación de la ciudad de Jaén'. D. Victoriano Muñoz Rueda. Cronista oficial de Los Villares (Jaén) y maestro de educación, especialidad Ciencias Sociales. Secretario de la Asociación provincial de Cronistas oficiales “Reino de Jaén”.

- 'Orígenes giennenses de la Casa de los de Morales Cansino. Los Fernández de Xodar y el privilegio de Timbre de don Pedro Martínez de Xodar'. Dra. Dª. Carmen Calderón Berrocal. Archivera, historiadora, paleógrafa y perito calígrafo.

- 'Jódar, ciudad histórica y para la historia'. D. José María Ramos Muñoz. Vicepresidente de la Academia Iberoamericana de La Rábida.

12,00 – 12,30 h.: Descanso.

- 'La repoblación del Reino de Granada tras la Guerra de las Alpujarras (1568-1571) en la comarca de Guadix'. D. Enrique Cuevas Guerrero. Genealogista.

- 'La familia Mesa y su vinculación con Jódar'. D. Enrique Martínez Cobo. Abogado e historiador.

- 'La Virgen María en la Heráldica de los pueblos de Andalucía'. D. Manuel López Pegalajar. Maestro. Director Academia bibliográfica “Virgen de la Capilla” de Jaén.

- 'El nacimiento de la nueva villa de Bedmar (Jaén), cabeza de la encomienda de la orden de Santiago y el reconocimiento real de todos sus privilegios (1411-1494)'. Dr. D. José Manuel Troyano Viedma. Profesor de Historia Moderna y Contemporánea de España y América y Cronista Oficial de las Villas de Bedmar y de Garcíez (Jaén).

14,30 h.: Almuerzo.

16:30 h.: Inicio de la lectura de las ponencias:

- 'Os símbolos heráldicos de Angra do Heroísmo, cidade açoriana da rota atlântica – represtinando uma carta régia de concessão de brasão de armas autárquicas'. Arq. Segismundo Ramirez Pinto. Presidente da Academia de Heráldica do Algarve, académico correspondente da Academia Andaluza de História, sócio de número do Instituto Português de Heráldica e Vogal da Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses.

- 'Las Quinas de Portugal. Una comedia heráldica de Tirso de Molina'. Dr. D. Miguel Cruz Giráldez. Catedrático. Profesor asociado de Literatura de la Universidad de Sevilla y vicepresidente de la Academia Andaluza de la Historia.

- 'Torres: privilegios y franquicias en época de los Calatravos'. Dra. Dª María José Sánchez Lozano, cronista oficial de Torres (Jaén). Vicepresidenta Asociación Provincial de Cronistas oficiales “Reino de Jaén”.

- 'Semblanza histórica de un corregidor andaluz: Don Juan Pacheco de Padilla'. D. Daniel Sedeño Ferrer. Profesor, especialista en Genealogía y Heráldica. De la Academia Andaluza de la historia.

17:45 – 18,15 h.: Descanso.

- 'Arc (Anjos) e Demónios na Heráldica Açoriana. A identidade iconográfica de Vila Franca do Campo'. Dr. Diogo José Teixeira Dias. Arqueólogo (Câmara Municipal de Vila Franca do Campo), Açores. Associação dos Arqueólogos Portugueses.

- 'Santa Cristina (Otíñar, Jaén): ¿Aldea particular o villa de iure?' D. José Carlos Gutiérrez Pérez. Cronista oficial de Jamilena (Jaén). De la Sociedad Española de Estudios Medievales.

- 'Los protocolos notariales como fuente documental para el estudio del caciquismo electoral de la Restauración Borbónica: el caso de Jamilena (Jaén)'. D. José Carlos Gutiérrez Pérez. Cronista oficial de Jamilena (Jaén). De la Asociación Cultural y de Estudios Jamilenudos y del Centro de Estudios del Valle de Otíñar.

- 'Ascendencia por la Casa Real Portuguesa de la familia de Morales (Cansino)'. D. Manuel de Morales Cansino y Fernández de Xodar. Diplomado en Genealogía y Heráldica.

- 'El escudo y bandera de la ciudad de Jódar en las fuentes documentales'. D. Ildefonso Alcalá Moreno, Cronista oficial de Jódar (Jaén). Archivero municipal. Presidente de la Asociación Cultural “Saudar”.

19,40 h.: Conferencia de clausura. 'Miguel Lucas de Iranzo y los bandos ciudadanos del Alto Guadalquivir'. Dr. D. José Rodríguez Molina. Profesor de Historia Medieval de la Universidad de Granada. Presentado por D. Luis Manuel de la Prada Hernández-Olivares.

20,30 h.: Clausura del XI Seminario Ibérico de Heráldica y Ciencias de la Historia.

21,30 h.: Cena.

DOMINGO, 17 DE NOVIEMBRE.

10,00 h.: Visita guiada a la ciudad a cargo de Ildefonso Alcalá Moreno, Cronista oficial de Jódar.

DIRECTOR: José S. Estevéns Colaço.

COMITÉ CIENTÍFICO PORTUGAL: Ana Cristina Martins, Segismundo Ramírez Pinto y José S. Estevéns Colaço.

COMITÉ CIENTÍFICO ESPAÑA: Andrés Nicás Moreno, Luis Manuel de la Prada Hernández-Olivares, José María Ramos Muñoz, Pablo Jesús Lorite Cruz y José Carlos Gutiérrez Pérez.