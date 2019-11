La dura carta de la ministra Montero en la que cuestiona el rigor económico de Ayuso

La ministra de Hacienda en funciones ha respondido ya a la carta que le envió el pasado 16 de octubre el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty. Se trata de cuatro páginas de carta, en las que María Jesús Montero comienza reprochándole que “siga sin entender” las actuaciones realizadas por las entregas a cuenta del sistema de financiación. La ministra le “sugiere” que lea detenidamente el Real Decreto de su Gobierno “porque ahí se da una explicación completa de los argumentos”, y “si aun así, continúa sin entenderlos”, dice Montero, “le ruego que contacte con los equipos técnicos del Ministerio que amablemente le ayudarán a comprenderlas”.

María Jesús Montero explica que “es la primera vez que se han adoptado algunas medidas relevantes porque es la primera vez que no se ha podido contar con la aprobación de unos presupuestos generales propios del ejercicio. A ello se une la circunstancia de un gobierno en funciones que, como bien sabe, tiene considerablemente limitadas sus competencias legislativas y ejecutivas”. Con ese argumento, la Ministra de Hacienda en funciones justifica por qué la financiación ha sido diferente.

La propia ministra admite que han tenido que “innovar” como resultado de una situación “carente de precedentes”, por eso han buscado una fórmula que sea “justa y razonable” para las Comunidades Autónomas, “dentro de las limitaciones que la situación institucional y financiera ha venido marcando en cada momento”, añade.

En esa misiva, María Jesús Montero le dice abiertamente a la Presidenta madrileña que Madrid ha recibido un trato “justo y equitativo”, el que le corresponde “conforme al ordenamiento jurídico vigente”. Según la Ministra de Hacienda en funciones, “insinuar lo contrario constituiría una grave acusación, dado que se encuentra en juego la credibilidad y competencia técnica de los funcionarios del Ministerio de Hacienda, algo que estoy convencida de que ni usted ni yo debemos tolerar”, puntualiza.

Madrid recibió menos por bajar el IRPF

“Gracias a la actualización de las entregas a cuenta, su Comunidad ha incrementado sus recursos de 2019 en 679,25 millones de euros respecto a 2018”, dice la Ministra de Hacienda en Funciones. Es más, pero menos de lo que Madrid calculaba. Esa es la queja que trasladó en su carta la presidenta madrileña donde denunciaba que Madrid había sido castigada con 53,6 millones menos de los que le correspondía, según la comunicación que el Ministerio hizo a la Comunidad en julio de 2018.

La ministra de Hacienda justifica el recorte alegando que la explicación de esa diferencia está “fundamentalmente por ejercicio a la baja de las competencias normativas realizadas por la propia Comunidad que, entre otras medidas, rebajó la tarifa del tramo autonómico del IRPF para 2019”

María Jesús Montero admite que esa rebaja ha provocado un aumento de los ingresos. Pero también le deja otro mensaje sobre la política fiscal de los populares: “seguro que no se le escapa que esos recursos hubiesen sido superiores de no haber rebajado su tarifa autonómica del IRPF”. En su texto, Montero también recuerda que el 11 de octubre se le comunicó la previsión de liquidación de 2018 que supone para 2020 un incremento del 4,5% respecto a la financiación que recibirá en 2019

Pagarán los 127 millones del transporte antes de 2019

Otra de las quejas del Gobierno madrileño es que el Ejecutivo Central no ha pagado los 127 millones que estaban comprometido en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 como subvención al Consorcio Regional de Transportes. “Este Ministerio está arbitrando el mecanismo para movilizar, antes de finalizar 2019, los fondos contenidos en el presupuesto de 2018”. Si no lo hicieron antes del 10 de noviembre, dice la Ministra fue para que "no se interpretase en clave electoral".

La Ministra de Hacienda dice que pagarán, pero avisa: “si quiero precisarle que, tras el rechazo por las Cortes Generales de los presupuestos de 2019, la Administración General del Estado no tiene ninguna obligación jurídicamente exigible para librar esa transferencia sino que su ejecución se producirá, sí, pero se hará como resultado de una valoración de oportunidad por parte del Ministerio”.

El Gobierno de Díaz Ayuso descontento con la respuesta de Montero

Desde la Consejería de Hacienda están molestos con la respuesta que han recibido porque “no responde a nada de lo que le preguntamos”, aseguran fuentes del departamento que dirige Javier Fernández-Lasquetty. “No nos dice por qué nos ha recortado en 54 millones las entregas a cuenta. Alude a la subida del IRPF cuando ella misma reconoce que ha aumentado la recaudación por parte de la Comunidad de Madrid. Es más, nos dan 89 millones de euros más en el concepto de IRPF en las entregas a cuenta con respecto a lo que nos dijeron en julio de 2018”, aseguran estas fuentes.

En la carta enviada por la Ministra de Hacienda en funciones nada se dice del pago de los 377 millones que Madrid reclama como parte de la devolución del IVA de diciembre de 2018. Este mes de noviembre, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo de la Comunidad de Madrid contra el Ejecutivo central por no pagar ese dinero.