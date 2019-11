Varios agentes descartaron un traductor para la acusada de atropellar a Paula Fornés

Segunda jornada del juicio por el atropello mortal de la joven de 15 años Paula Fornés. Este miércoles han declarado varios agentes de la Policía Local de Campos que acudieron al lugar de los hechos durante la madrugada de San Juan de 2018. Han reconocido que la mujer pidió un traductor pero no se lo facilitaron porque hablaba y entendía bien el español. Los agentes han insistido en que le leyeron sus derechos.

La defensa de la mujer polaca acusada del atropello trata de probar que su defendida no entendía el español y se vulneró su derecho a contar con un intérprete. La acusada también argumenta que no se le leyeron sus derechos y no se le informó de que podía hacerse una prueba de contraste de los primeros resultados de la alcoholemia, que revelaron que cuadruplicaba la tasa máxima permitida de alcohol en su cuerpo.

Hoy los agentes de la policía han insistido en que le informaron de la posibilidad de hacerse una segunda prueba y se le leyeron sus derechos en varias ocasiones. Sin embargo, han reconocido que no le facilitaron un intérprete porque entendía el español. Los policías han incidido en que la acusada estaba tan ebria que le era imposible subirse al furgón policial para realizar el primer test de alcoholemia.

También ha declarado el forense que realizó la autopsia al cuerpo de la menor. Ha manifestado que el impacto que la víctima recibió fue tan violento que murió prácticamente en el acto. La acusada se enfrenta a una petición de cinco años de cárcel de la fiscalía, que le acusa de cinco delitos incluidos homicidio imprudente. La familia reclama once años de cárcel para la mujer.