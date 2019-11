Death Stranding, la dura experiencia de conectar la vida y la muerte

Tras su salida de Konami y la creación de un estudio propio (Kojima Productions), el anuncio del nuevo juego de Hideo Kojima sacudió los cimientos de la industria. El creador de la saga Metal Gear tenía algo grande entre manos, pero los avances del título cada vez dejaban más confusos a sus seguidores. Había un mundo abierto, transporte de extraños paquetes, entidades oscuras, un bebé en una especie de incubadora… pero no había una conexión clara entre los elementos para hacernos una idea de lo que Death Stranding nos iba a ofrecer. Ahora, con la salida del juego, (casi) todo encaja. Aunque no se trata de una historia para todos los públicos.

Death Stranding nos pone en la piel de Sam, un mensajero que debe llevar mercancías entre ciudades y asentamientos de un mundo devastado. Tiene una misión de conexión en el amplio sentido de la palabra: debe conseguir unir a los supervivientes de las ‘Ciudades Unidas de América’, que se enfrentan a una extinción oscura y masiva. Sam está interpretado por Norman Reedus (Daryl en The Walking Dead), y en su periplo se va a encontrar con otras caras conocidas como las de Guillermo del Toro o el antagonista Mads Mikkelsen.

Debemos recorrer en tercera persona la América postapocalítica sorteando sus numerosos accidentes del terreno. Podemos hacerlo a pie (ni fácil ni rápido), en moto, o valiéndonos de herramientas como escaleras o cuerdas para sortear precipicios y desniveles. Y para crear muchos de nuestros útiles necesitamos materiales. La sensación de soledad va a ser enorme mientras avanzamos a campo abierto para tratar de reconstruir la ‘red quiral’ de interconexión. La rapidez, el sigilo o nuestra pericia para entregar los paquetes en buen estado se desarrollan con el uso, por lo que podemos amoldar a Sam a nuestro estilo. El juego también tiene componente multijugador online, aunque es bastante especial: podemos compartir recursos o herramientas con otros jugadores dejándolos en ciertas zonas, pero se estropearán con el tiempo. Incluso podemos completar sus entregas fallidas. Otra forma de conexión, el principal concepto del juego.

Además del entorno, que es un enemigo en sí mismo debido a la carga, nuestro viaje va a estar condicionado por saqueadores y espectros varados, aterradoras y letales entidades oscuras. El sigilo y las capacidades especiales de la unidad ‘BB’, un feto en incubadora con el que el protagonista carga, serán claves para sobrevivir, aunque en algunos casos no podremos evitar los enfrentamientos directos con armas de fuego o los puños. El pequeño es uno de los pilares básicos del argumento por su relación entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y cuenta con muchos detalles emocionales, pero por el bien de todos en mejor no desvelar mucho más.

Death Stranding tiene el sello cinematográfico de Hideo Kojima, eso es indudable. No solo por sus caras conocidas, sino por la forma de desarrollar la historia a través de dramáticas escenas y giros argumentales. También está plagado de interrogantes que no siempre conseguimos desentrañar a la primera y esto, junto a un desarrollo muy pausado de la historia basado en los viajes de uno a otro punto, lo hace único pero difícil de digerir por el público que busque acción súbita. Como sucede con las buenas películas, con cada visionado descubrimos más detalles y nos envuelve más profundamente su oscura atmósfera. A nivel audiovisual es de los juegos más punteros de la generación actual (y crecerá más con su próxima versión para PC), con un mundo gigante pero detallado, banda sonora grandiosa -y bien aplicada- y un gran doblaje al español.

No pudo ser. El equipo europeo de League of Legends G2 Esports no consiguió alzarse con la victoria en la final del campeonato del mundo del pasado fin de semana en París. Fue el equipo chino FunPlus Phoenix quien levantó la copa después de derrotar por un claro 3-0 al equipo del español Carlos Rodríguez ‘Ocelote’. En cualquier caso quedará para el recuerdo la magnífica semifinal disputada por G2 en Madrid, donde dejaron en la cuneta al equipo del todopoderoso ‘Faker’.

Ya está disponible para todas las plataformas ‘Jumanji: The videogame’, el juego basado en la nueva versión de la película. En él podemos formar equipo en una misma consola (dos mandos por persona) o vía online para encontrar las piezas del tablero Jumanji y conseguir volver a casa, porque está pensado para jugar en compañía. Hemos probado su versión de Switch y cada uno de los cuatro personajes cuenta con habilidades y armas bien diferenciadas para hacer frente a oleadas de enemigos humanos y, especialmente, a peligrosas criaturas exóticas. Además en esta aventura en tercera persona llena de acción tenemos que estar muy atentos a las trampas, algunas de las cuales nos depararán algunos de los momentos más divertidos del juego. Y un buen detalle es que los gráficos pueden adaptarse para que en modo portátil la batería tenga más vida útil.

El próximo verano habrá Juegos Olímpicos y Mario y Sonic no se los quieren perder. Ya está disponible para Nintendo Switch ‘Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos: Tokio 2020’, un interesante compendio de minijuegos deportivos que nos lleva a competir en disciplinas como el atletismo, fútbol o tenis, y también en nuevas disciplinas como el surf o la escalada. El juego aprovecha muy bien los sensores de movimiento de los mandos de Switch para recrear de forma sencilla muchos de ellos, y provocan algunos de los mejores momentos jugando en compañía de familia y amigos (hasta 4 jugadores en una consola y hasta 8 amigos online). Además el modo historia nos permite viajar en el tiempo hasta los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 para competir en modo retro con gráficos pixelados en dos dimensiones.

También Nintendo Switch acaba de recibir la versión deluxe de ‘El misterioso viaje de LAYTON: Katrielle y la conspiración de los millonarios’, que apareció originalmente en 2017 para Nintendo 3DS. El juego incluye 40 nuevos puzzles y gráficos mejorados, además de medio centenar de trajes para nuestros personajes que se desbloquean según superamos retos. Y van a ser muchos acertijos y rompecabezas los que vamos a afrontar con la hija del profesor Layton, su ayudante Howard y un simpático perro sabueso. Por si esto fuera poco también cuenta con objetos coleccionables que buscar en la ciudad de Londres y varios minijuegos adicionales.

Y finalmente esta semana también hemos podido probar Bee Simulator, una nueva apuesta por los juegos en los que tomamos el papel de un animal. Si en Goat Simulator nos convertíamos en una cabra para hacer el idem en un vecindario, en esta ocasión nos convertimos en abeja para salvar nuestra colmena en pleno Central Park neoyorquino. Es muy curioso convertirse en insecto y ver las cosas desde su perspectiva aérea pero frágil, cumpliendo misiones y sobreviviendo a los paseantes y a otras amenazas naturales. Y sí, también vamos a tener que polinizar y ayudar a producir miel para salir adelante en un título que también puede jugarse en cooperativo a pantalla partida. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.