Pintadas de cruces gamadas y 'feminazis' junto con el nombre de Vox en Fuenlabrada

Las instalaciones de la Casa de la Mujer, Centro 8 de Marzo para la Igualdad y el espacio municipal de Convivencia Familiar de Fuenlabrada han amanecido hoy con pintadas de cruces gamadas y con la palabra ‘feminazis’. También se ha tachado con la misma pintura la señalítica instalada contra la violencia de género. En concreto, una señal vertical con un corazón donde se podía leer ‘no violencia machista’. Todo ha sido pintado en color verde y en el Centro 8 de Marzo también aparecía el nombre de Vox, bajo las pintadas.

El Ayuntamiento ha activado el programa‘Borra el odio’, como ocurre siempre que hay pintadas que puedan suponer un delito de odio o predisponer contra algún colectivo. Este programa actúa en dos direcciones, por un lado elimina de forma rápida la pintada y por otro abre una investigación para descubrir a los responsables del acto.

El alcalde, Javier Ayala, ha condenado las pintadas, recordando que “el feminismo es la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, una lucha en la que cabemos todos y quien pretenda ir contra la igualdad, nos tendrá siempre enfrente”. La portavoz del gobierno municipal, Raquel López, también ha condenado las pintadas sobre todo porque vuelven a cuestionar las políticas dirigidas a combatir la violencia de género y “esto es lo que nos quita el sueño a los socialistas”, ha asegurado.

La portavoz de Vox en Fuenlabrada, Isabel Pérez Moñino, ha condenado los hechos, desmintiendo, "con absoluta rotundidad", cualquier tipo de vinculación con lo sucedido, y ha anunciado que estudiarán las oportunas medidas legales contra los autores. No obstante, Pérez Moñino se pregunta "a quién beneficia o perjudica esta agresión contra la libertad", respondiendo que no a su partido, "igual que no nos benefició la agresión física que sufrimos en campaña".

El Centro 8 de Marzo es la sede de la concejalía de Igualdad y Diversidad y es desde donde se ofrece formación, ayuda y asesoramiento a la mujer en diferentes ámbitos, entre ellos en el de la violencia de género, un ámbito en el que el Ayuntamiento lleva trabajando desde hace más de 20 años con diferentes iniciativas y programas.

El Centro municipal de Convivencia Familiar, conocido también como Punto de Encuentro, asesora e informa a las parejas que tienen problemas de convivencia y son el espacio en el que padres separados pueden encontrarse con sus hijos, si una sentencia establece que el contacto sea vigilado o si la relación entre progenitores es tan problemática que no pueden encontrarse.

El concejal de Igualdad, Raúl Hernández, aseguraba precisamente este martes en SER Madrid Sur que en veinte años, más de 5.000 mujeres víctimas de violencia de género han sido atendidas por los programas municipales contra este tipo de violencia.