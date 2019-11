Gaby del Carmen: "Un derbi siempre se afronta de otra manera".

El Urbia Voley Palma se enfrentará este próximo sábado al Ushuaïa Ibiza Voley en la sexta jornada de la Superliga. Marcos Dreyer, junto al jugador Gaby del Carmen, ha valorado esta mañana la situación del equipo antes del derbi. “Llegamos con muy buenas sensaciones tras el último partido. Tenemos que seguir con la misma línea que hasta ahora” ha afirmado Dreyer. A pesar de que los ibicencos no han firmado un gran inicio de temporada, el técnico del conjunto mallorquín es conocedor del potencial que tiene el Ushuaïa y no se confía. “Están haciendo un buen equipo. Su mejor momento es ahora porque vienen de ganar al Teruel” ha dicho Dreyer. “Tienen una de las mejores plantillas de la liga y van a terminar arriba. Lo normal es que vayan a más” ha explicado.

A pesar del buen inicio de liga, Marcos Dreyer es consciente de que el equipo no se puede relajar. “Venimos de jugar contra rivales que no son tan exigentes. Ahora tenemos un calendario difícil. No se puede aflojar ni una semana. Hay que estar a tope todos los partidos” ha explicado el entrenador brasileño.

El derbi del sábado será un partido muy especial para Gaby del Carmen. El jugador del Urbia Voley Palma se enfrenta a su exequipo. “Todos los partidos para nosotros son como finales pero un derbi siempre se afronta de otra manera. Y para mi, está claro, voy a salir a la pista con el cuchillo entre los dientes.” ha dicho del Carmen. El receptor del Urbia conoce muy bien al equipo ibicenco y cree que el partido se puede decidir por detalles. “Piero es un entrenador que saca rendimiento a sus jugadores, son un equipo muy completo. El partido se decidirá por detalles. Pero si nosotros jugamos como sabemos, yo creo que podemos hacerle frente tanto al Ibiza como a cualquier otro equipo.”.