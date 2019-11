El pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado este jueves de manera provisional los presupuestos para el 2020 con el voto en contra de la oposición, que critican la subida de impuestos y la falta de ejecución en los presupuestos de este año.

El Alcalde de València, Joan Ribó, ha vuelto a defender estas cuentas, que son "las más altas de la historia del Ayuntamiento", con una estimación de gasto de casi 900 millones de euros y asegura que la presión fiscal de la ciudad es más baja que otras grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla.

La oposición vota en contra

Pero la oposición insiste en que la subida de impuestos no está justificado. La portavoz popular, María José Catalá, tilda las cuentas de “estafa” y augura que finalmente no se ejecutarán las inversiones, pero sí los impuestos. Cree que Compromís es incapaz de gobernar y el PSPV no es lo suficientemente valiente como para plantarse.

Desde Ciudadanos, su portavoz Fernando Giner también cree que son unos presupuestos contaminados por el reparto de poder entre los socios e insiste: el gobierno municipal no planifica y las cuentas no miran al futuro. Giner asegura que sí que se puede bajar impuestos.

Y Vox compara los presupuestos con la serie “La casa de papel” porque es un "asalto a los valencianos". Vicente Montañez afirma que están desenfocados y dan dinero a temas no importantes.

El gobierno se defiende

Ante las críticas de falta de inversiones, Ribó ha defendido que las inversiones de su gobierno casi "doblan" las que había en la ciudad con el PP, ya que entonces eran de 49 millones y ahora llegan a los 89.

El concejal de hacienda, el socialista Ramón Vilar cree que el discurso de la oposición es contradictorio porque no se puede "subir el gasto y bajar los impuestos". Recuerda que el Ayuntamiento ha conseguido reducir la deuda municipal en casi la mitad desde 2015 y se ha podido salir del plan de equilibrio fiscal del gobierno central. Vilar califica a PP y Ciudadanos de “bipolares”.