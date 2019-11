Sebastião Salgado presenta en Fuenlabrada su nueva exposición sobre Serra Pelada

Salgado ha presentado este jueves en el CEART de Fuenlabrada su exposición 'Gokd, Minda de Ouro, Serra Pelada', compuesta por 56 obras de gran formato, 31 de ellas inéditas, donde vuelve a mostrarnos el hormiguero de garimpeiros que en busca de oro llegaron durante diez años a esta mina de la selva amazónica. Fotografías que muestran un trabajo en condiciones inhumanas para buscar una vida mejor Con el sueño del oro de fondo, “el oro era una enfermedad que solo se curaba con oro”, aseguraba el autor durante la visita a la exposición.

Sebastião Salgado

Estas obras forman parte de una serie que le consagró como uno de los grandes fotógrafos de la actualidad. Las tomo durante su estancia de 35 días en el campamento de los garimpeiros gracias a un amigo de su padre que vivía allí. Salgado recordaba como llevó su hamaca y dos sacos de comida, como aportación, para poder permanecer en la zona y que su fotografía reflejara con alma la realidad de lo que allí estaba pasando.

El autor, Príncipe de Asturias de las Artes, considera que estas imágenes, como otras muchas que ha recogido por el mundo, no son duras, son la realidad de la mayoría. “Yo fotografié muchas cosas que vistas desde aquí parecen duras, pero no son duras, son la realidad de la mayoría de la población de este planeta…, se tiene la idea de que son excepciones, pero no, la excepción es la vida de ustedes”. Y lo dice un hombre que ha recorrido con su cámara más de 100 países, mostrando las realidades más diferentes y auténticas.

La vuelta a Serra Pelada es volver a su historia personal, porque así se ha sentido revolviendo entre el material que tenía sobre esta mina. Y la elección de Fuenlabrada se debe a que ésta es una ciudad de trabajadores, ha manifestado. Mostrar las fotos en un museo más “chic” habría sido diferente a hacerlo en el CEART, un museo “más popular”.

La exposición, que llega a Fuenlabrada para continuar su gira por Europa, coincide con el lanzamiento del catálogo a nivel mundial, distribuido por la prestigiosa editorial TASCHEN. Estará en la ciudad hasta el 9 de noviembre.