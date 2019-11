Rozada: "Me gustaría que en el derbi estuvieran las dos aficiones"

El Real Oviedo afronta la recta final de la semana antes de que el domingo a las 16.00 horas se dispute el debri asturiano en el estadio Carlos Tartiere. El conjunto de la capital del Principado buscará una victoria que sirva para dejar atras las dudas y confirmar el cambio de dinámica con la llegada al banquillo de Javi Rozada.

Precisamente el técnico del conjunto azul, que vivirá su primer derbi al mando del primer equipo, pasó por la sala de prensa de El Requexón y habló de cómo llegan los suyos al partido.

Escucha la rueda de prensa de Rozada.

Aún no se conoce la convocatoria, se sabrá el sábado tras el entrenamiento, pero tl técnico desveló que "Joselu va a ir convocado. Una lástima para nosotros lo de Obeng, que si no se llega a clasificar iba a estar hoy con nosotros".

Quien no estará en el derbi, es el capitán del conjunto azul: "Saúl no va a llegar. Le molesta muchísimo al sprintar. Esperemos recuperarlo para otra semana porque para nosotros es un jugador muy importante".

"Al equipo lo veo bien y con ganas. Convencidos de poder sacar un buen resultado. La claves son entrar muy bien al partido y que el equipo tenga personalidad. Que en esos momentos de tensión saque todo el fútbol que tiene, que es mucho", comentó Rozada.

Para el ovetense será su debut como técnico del primer equipo en un derbi, algo que "es especial para mí porque el derbi del primer equipo es el más bonito. Espero poder dar una alegría a la gente en casa. Esos aficionados que van siempre espero no fallarles y poder brindarles una victoria".

"Veo bien a José Alberto. Tengo buena relación con él y le deseo que le vaya bien a partir del domingo. Pienso que el Sporting tiene jugadores para suplir la baja de Manu, pero está claro que es un futbolista muy importante para ellos. Habían encontrado una forma de jugar con él en el campo", añadió el míster del Oviedo sobre el técnico rojiblanco y la baja de Manu García.

"Arturo y yo hablamos bastante por teléfono. Se preocupa siempre. Hay gente que piensa que puede tener esto como un hobby y no es así. El otro día tras el partido en Huesca el primer mensaje que tenía era suyo", explicó sobre su relación con el máximo accionista del equipo.

Elías siempre se ha mostrado optimista con el futuro del Real Oviedo, pero Rozada rebaja por ahora el tono y quiere ir paso a paso: "Yo no digo que el objetivo del equipo sea la permanencia, pero lo primero que tiene que hacer el equipo es conseguir los 50 puntos y a partir de ahí intentar coger una buena racha".

"Esta semana estoy más tranquilo que nunca. Son partidos especiales, pero donde el futbolista sabe lo que supone. Lo único que me preocupa es que los jugadores lleguen en las mejores condiciones. Estoy convencido de que el plan de partido es muy bueno. Hasta que no llegue el domingo y no vea cómo está el campo no decidiré cómo vamos a jugar, explicó sobre cómo ve al equipo y el posible once.

Por último, también opinó sobre la ausencia de aficionados del Sporting en la grada del Oviedo: "La afición del Sporting es soberana. Las decisiones las toman ellos. A mí personalmente me gustaría un derbi en el que estuvieran las dos aficiones".