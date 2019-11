La delegada de Fiestas, Concha Muñoz, ha presentado hoy ante los medios de comunicación a la persona que encarnará a la Cartera Real en estas fiestas navideñas. Tal y como anunciara el pasado seis de noviembre la alcaldesa Mari Paz Fernández, este año será la cantante rondeña María Villalón quien se encargué de hacer llegar las cartas de los niños rondeños a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Sobre la Cartera Real, Muñoz ha dicho que “es una mujer mágica” y ha agradecido que la artista haya aceptado la propuesta del Ayuntamiento. “Contar con María Villalón es un lujo porque tiene una agenda llena de compromisos profesionales y por eso la felicito. Para mí es un orgullo que haya dicho que sí”, ha señalado también la edil..

Por su parte María Villalón, quien por compromisos profesionales no pudo estar en la presentación de los Reyes, ha afirmado que se siente muy feliz con el encargo. “Considero que es un regalo. Estoy convencida de que va a ser una experiencia que voy a recordar para siempre. Cuando me lo dijeron dije que sí enseguida, gracias de corazón. Tengo la suerte de que en mi tierra cuenten conmigo, me quieran y me apoyen”, ha dicho María.

La rondeña está ahora mismo en su mejor momento compaginando su carrera como cantante con su la labor como presentadora en el programa de Canal Sur ‘Tierra de talento’ junto a Manu Sánchez así como colaboradora en el programa 'La Cámara de los Balones' de la Cadena SER.