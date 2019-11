Sant Antoni valora en más de 7 millones de euros los daños ocasionados por la DANA

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha valorado en 7.869.207,65 euros los daños ocasionados por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afectó al municipio el pasado 22 de octubre. El informe, elaborado por los técnicos municipales, se ha enviado hoy a la Conselleria de Administraciones Públicas y Modernización para que lo traslade al Ministerio del Interior con el objetivo de poder optar a la línea de ayudas que se recoge en el artículo 1.3 del Real decreto ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el cual se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas.

La normativa hace referencia a que el Gobierno podrá acordar la aplicación de las medidas necesarias previstas en este este real decreto ley a otros sucesos de características similares que puedan acaecer hasta el 31 de marzo de 2020, sin que sea necesaria la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

De la valoración total, 4.694.712 euros corresponden a los daños en viviendas particulares y propiedades privadas, unos datos que se han recogido con la colaboración y aportaciones de los vecinos afectados.

En el caso de las zonas forestales, se ha hecho una valoración de los daños de 2.156.150 euros y de las zonas de cultivo, de 94.597,80 euros.

De las instalaciones públicas, el complejo deportivo de Can Coix es el más afectado y el temporal causó importantes desperfectos en el polideportivo de sa Pedrera, con unos daños que se han valorado en 679.397,94 euros, mientras que en las pistas de pádel son de 54.000 euros, en la piscina de 27.192,79 euros y en el parque infantil de 1.753,32 euros

Respecto a los centros educativos los daños son de 22.500 euros en la escoleta EI Can Coix y 3.892,50 euros en el CEIP Guillem de Montgrí, mientras que en el CEIP Can Coix no se registraron desperfectos.

En cuanto a los costes de la limpieza de vías públicas, retirada de restos, servicio de jardinería, reparación de desperfectos en instalaciones municipales y vía pública, alumbrado público o daños en contenedores, la cantidad asciende a 135.011,3 euros.

Línea de ayudas

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha enviado esta mañana una carta de agradecimiento a todos los vecinos afectados por su colaboración y les ha informado sobre otra posible línea de ayudas que se recoge en la ORDEN INT/277/2008, de 31 de enero en la que se desarrolla el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica. Esta ayuda únicamente atiende a rentas bajas y el plazo para presentarse finaliza el próximo 21 de noviembre, inclusive.