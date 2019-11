Carmelo Ezpeleta: "A partir de 2021 habrá alternancia y Cheste no tendrá GP todos los años; eso sí, siempre será el último"

El gran jefe de Dorna (empresa organizadora del Mundial de Moto GP), Carmelo Ezpeleta, ha recibido a Radio Valencia-Cadena SER en su cuartel general instalado este fin de semana en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. Y lo ha hecho para dar voz al runrún que recorre estos días el Mundial: la idea de alternar los grandes premios (GGPP) de la península Ibérica (cuatro en España y uno en Portugal) a partir de 2021.

“Tenemos muchos países esperando y no se me ocurre otra manera de hacerlo. Habíamos pensado en subastar tres GGPP de cinco pero creemos que es mejor la alternancia. Y Cheste entrará en ella. Mantengo que siempre que la Comunitat quiera, habrá Gran Premio. Pero otra cosa es que habrá años en que no podrá ser posible por hueco”, sentenció rotundo Ezpeleta.

El CEO de Dorna añade un símil: “Es como un panadero que hace equis barras de pan y no puede vender más por muchas que quiera. No queremos que haya más de 22 carreras y no hay otra solución; hay que alternar”.

El próximo domingo, coincidiendo con las carreras, Ezpeleta mantendrá un encuentro con el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a quien explicará de primera mano la alternancia y con muy pocas esperanzas de convencerle para un cambio de opinión. “Me veré con Puig y se lo explicaré. No es cuestión de cambiar de opinión. Cuando lo hemos dicho es porque lo hemos pensado mucho y de momento es la única solución. Cheste tiene contrato hasta 2021 y los nuevos contratos serán los que se negocie”.

Eso sí, Ezpeleta ha concluido con una buena noticia, pese a que pueda haber alternancia: “Cheste, siempre que tenga GP será para cerrar el Mundial, siempre el último, eso es seguro”. Con esto al menos Cheste se asegura seguir siendo el fin de fiesta y no celebrar su GP a partir de 2021 en mayo (Jerez), junio (Montmeló), septiembre (Alcañiz) o la fecha en que celebre el circuito portugués de Portimao.