Fotis avisa de los peligros de UCAM Murcia

RABASEDA PODRÍA LLEGAR

«Ningún problema físico. Xavi está trabajando con nosotros, pero con cuidado, porque es una lesión de muñeca. Ya veremos. Hoy tenemos entreno, mañana, y dependerá de las sensaciones de última hora. Puede estar si tiene buenas sensaciones, y con confianza».

EL RIVAL QUE ESPERA

«UCAM es un equipo que juega con mucha energía contra cualquier rival. Esa es la característica del equipo. Es el equipo con más posesiones de la liga y significa que tenemos que controlar las dos partes de la pista. Jugar en ataque de forma equilibrada, tener buen balance defensivo. Ellos después de canasta corren mucho, son el equipo que más triples tiran de la liga y con buen porcentaje. Askia Booker es un anotador con talento para meter desde lejos, o yendo hacia la canasta; y Eddie que es de los mejores tiradores de la liga. Como equipo, colectivamente, juegan muy duro. Es el mejor equipo en el rebote ofensivo, otro aspecto en el que debemos estar atentos. Sabemos de la importancia del rebote. En general es un equipo que viene de dos buenas victorias: en Andorra y contra Valencia la semana pasada. Es un equipo que juega con buena confianza, y jugando en casa nosotros debemos controlar defensivamente su juego, y luego el rebote. Será una de las claves del partido».

BOUROUSIS

«Los números están. Los puedes analizar. Pero hay otras cosas más importantes que no se reflejan en los números. Ioannis fue uno de los factores de ganar en Manresa; con él remontamos en Valencia… Todo el mundo sabe quién es, lo que puede hacer por el equipo. Por supuesto no está al nivel que puede llegar, incluso él lo dice, y eso lo veo positivo, porque va de menos a más. Sabemos lo que le puede dar al equipo, incluso sin ser consistente. El otro día no estuvo, pero contra Valencia fue una de las claves para remontar y ganar el partido. No pienso que sin él juguemos mejor o más sueltos».

JUGAR CON DOS CUATROS

«Hay equipos en la liga que juegan así, y es bueno que hayamos encontrado la manera de jugar con los dos ‘4’ y hemos sacado cosas positivas. Ya tenemos una opción más y en el futuro, si hace falta en algún partido, sabemos que podemos jugar con esa opción. Lo veo muy positivo. También tenemos opción de jugar con los pívots, con Ioannis. Matt es un pívot más móvil, Beqa tiene el físico para jugar de ‘5’… Está bien tener esa opción».