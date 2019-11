La nueva fase del colegio de El Vivero, en Fuenlabrada, estará terminada en 2021-2022

La ampliación del colegioYvonne Blake , en el barrio de El Vivero, no estará lista para que entren alumnos el próximo curso. Así lo ha confirmado en Fuenlabrada el consejero de Educación, quien ha asegurado que está previsto que la nueva fase “entre en funcionamiento en el curso 2021-2022”. Asegura que sí se ha detectado que este colegio tiene que crecer y “tener una nueva fase para poder acoger a más alumnos”.

El anuncio del consejero no responde a las demandas del Consistorio respecto a este equipamiento educativo. Hace unas semanas el concejal de Educación fuenlabreño, Isidoro Ortega, aseguraba en SER Madrid Sur que si no se construían nuevas instalaciones para el curso próximo, unos 220 niños de tres años, de este barrio, tendrían que irse fuera de su zona a escolarizarse, porque las aulas construidas hasta ahora no tienen capacidad para acoger a más alumnos.

Ante las declaraciones del consejero, el alcalde fuenlabreño, Javier Ayala, ha recordado que “la consejería es consciente de la posición del Ayuntamiento”, al que en su día no le gustó que el nuevo colegio de El Vivero se construyese por fases. “Parece que así va a continuar y esto supondrá que estemos un curso sin escolarizar” a muchos niños en el barrio en el que viven, ha dicho.

En barrio de El Vivero hay actualmente dos colegios, el Juan de la Cierva y el recién construido por fases Yvonne Blake, aunque el concejal del Educación ha asegurado que en esta legislatura no solo habría que terminar este último, sino además, construir uno nuevo en este barrio de población muy joven.