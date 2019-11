Diego José Mateos: "Nuestras señas de identidad tienen que ser inclusivas y no excluyentes"

Desde el Teatro Guerra, el alcalde de Lorca, Diego José Mateos, pregonó las fiestas en honor a San Clemente, "una fiesta viva y para vivirla", según sus palabras. Las celebraciones se van a prolongar hasta el próximo domingo 24, teniendo como fecha más señalada la festividad del patrón lorquino, que se conmemora el sábado 23.

Con el Desfile de Embajadores previo se inició el acto del pregón de estas fiestas, de las que Mateos dijo que suponen una de "nuestras más entrañables señas de identidad". Sin embargo, incidía también a lo largo de sus palabras en que estas señalsa tienen que ser "de libertad, esperanza y solidaridad".

Para Mateos, son señas de identidad "inclusivas y no excluyentes. Propias y no impermeables. Abiertas y no cerradas a nada ni a nadie. De murallas frnacas, y nunca de fronteras inaccesibles (...) Unas señas de identidad en las que dar cabida y acogimiento, no incomprensión ni desdén desordenado".

En esta llamada al entendimiento, añadió que "Judíos, musulmanes, cristianos. Somos historia. Y nuestra hisotira ha de disponernos a vivirla, a que se cuele con gozo en nuestros corazones".

Sobre la historia de Lorca, señaló que "ha de servirnos para aprovechar enseñanzas y experiencias, para lograr cada vez, cada día, cada instante, construir entornos para respirar los unos al lado de los otros". Por eso, a pesar del rico pasado lorquino, la ciudad vive "con las manos abiertas al futuro", según Mateos.

Las fiestas de San Clemente son para Diego José Mateos "la incursión en el pasado a los cuatro vientos" y llegan en un momento de la estación de otoño "que nos deja oler aromas de castañas y reuniones frente al fuego. Que nos permite desbordar miradas que se asoman a fortalezas, emblemas y arquitecturas conservadas. Que nos deja estrechar la mano y abrazar al ser querido".

Animaba así el alcalde a disfrutar de estas "jornadas preparadas para el gozoso festejo" y, entre agradecimientos, recordaba como, desde muy joven, "contemplaba con fascinación como mi ciudad solía engalanarse por noviembre, cada año, con motivos para vivir la calle y disfrutar de una fiesta entrañable, única, a la que esperaba con impaciencia y ganas de participar de su indiscutible magia".

Tras el comienzo las fiestas en honor a San Clemente, esta tarde, desde las 17.30h, está previsto que se celebre el gran Desfile de la Historia Medieval de Lorca, que recorrerá la Avenida Juan Carlos I desde la Plaza del Óvalo hasta el Huerto Ruano.