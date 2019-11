1-2. La Peña Deportiva vuelve a ganar a domicilio

La Peña Deportiva sigue sumando puntos, vuelve a ganar a domicilio y lo que es más importante, acercándose al objetivo de la permanencia. Esta vez en el cara y cruz final ante Sebastián de los Reyes el equipo peñista ha salido victorioso con una diana de Fraile en tiempo de descuento. Gana fuera no es una tarea fácil en esta categoría y lo ha sentido el conjunto de Santa Eulària en las últimas salidas, con derrotas en Luanco y ante Las Palmas Atlético y empates ante el Inter y Melilla, pero hoy el mal fario se ha roto y el botín ha sido mucho mayor.

El conjunto de la Villa del Río se ha puesto muy pronto por delante en el marcador, en el minuto trece y a partir del tanto de Higor Rocha ha sabido nadar y guardar la ropa, aunque los locales han tenido alguna ocasión clara de gol y han apretado a la Peña en varias fases del choque.

Raúl Casañ, entrenador peñista, ha introducido varios cambios en el once inicial motivado por los problemas físicos de algunos jugadores, Nacho o Pipo y la marcha con sus selecciones de Fran y Jordan. En el centro del campo ha salido de inicio Cristeto y Ramón Blazquez ha sido otra de las novedades. Pero Casañ no busca excusas en las ausencias y la filosofía de juego ha variado poco. A los trece minutos, Rocha ha presionado al defensa local Bijimine, que no ha estado muy acertado, le ha quitado el esférico y ha sabido aprovechar el regalo para batir a Cortés con un disparo raso.

El conjunto madrileño, farolillo rojo de la tabla, intentó reaccionar, pero sin generar claras ocasiones hasta la recta final del primer tiempo en el que tuvo muy cerca el empate. A los 42 minutos, Abel salvó bajo palos, con Seral ya batido la igualada del Sanse.

El segundo tiempo ha arrancado con dominio madrileño y con la Peña intentando mantenerse firme en defensa sin cometer errores. A los 55 minutos, Andrada tuvo que dejar el campo con un problema muscular, dejando su sitio al joven Mena en el lateral derecho de la Peña.

El entrenador peñista ha buscado más control en el medio campo con la entrada de Crespo, mientras que Casado ha salido para jugar el último cuarto de hora.

Los de Santa Eulària ha sabido jugar con el marcador a su favor la mayor parte del segundo tiempo pero han vuelto a sufrir el mal fario en los minutos finales con un autogol de Juanjo Cruz al tratar de desbaratar un pase al delantero local Emana.

Sin embargo no todo estaba escrito. La Peña tiene carácter y gen ganador y en una contra final Fraile ha conseguido superar al portero local y le da tres puntos de oro a la Peña Deportiva.

Ponferradina, rival copero

La Peña Deportiva ha conocido ya a su rival en la Copa del Rey, Será la Ponferradina de Segunda División. El choque se jugará en Santa Eulària, en una fecha todavía por concretar entre el 17 y el 19 de diciembre