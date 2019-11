Golpe de autoridad en Ceuta (0-1)

AD CEUTA 0 - XEREZ DFC 1

El debut de Josu Uribe en el banquillo del Xerez DFC se saldó con victoria y golpe de autoridad en el feudo de un rival directo como el Ceuta. El solitario tanto de Adri en el minuto 70 fue suficiente para sumar los tres puntos ante un cuadro caballa que acabó con ocho jugadores pero que fue hasta entonces inferior a un conjunto azulino muy serio.

Salió el equipo de Uribe con dos novedades en el once, del que se caían Jacobo y Amín para dar entrada a Zafra y a Kevin. Los jerezanos basaron su juego en una presión asfixiante arriba y en la anticipación en el mediocampo para hacer muy incómodo el partido al cuadro ceutí, al que no se le vio por el envite hasta el ecuador del primer acto, cuando los azulinos bajaron en su intensidad y cedieron el balón, y el Ceuta tomó fuelle y se hizo fuerte, sobre todo en jugadas a balón parado.

A la media hora, Uribe se enfrentaba al primer contratiempo, cuando Zafra lesionado tuvo que dejar su puesto a Jacobo. Kevin arriba fijaba a los centrales y actuaba como referencia del juego ofensivo, pero el Xerez DFC no anduvo resuelto en ataque hasta el minuto 40, cuando Colorado se encontró solo en boca de gol con un balón y su remate lo sacó el el portero con toda la portería para él.

En el segundo tiempo, el equipo xerecista volvió a presionar con eficacia la salida del balón del Ceuta y el partido tuvo otra vez acento jerezano. A los siete minutos, una contra llevada por Bello acabó con un chut de Jacobo al que respondió felinamente Ramírez evitando el primero.

En su desesperación, Romero introdujo más pólvora arriba para el Ceuta, pero no por madrugar amanece más temprano. Los caballas no llegaban y así era difícil inquietar a Camacho.

Quien sí lo hacía bien en ataque era el XDFC, como una en una acción de Bello que concluyó con un disparo aparentemente fácil para el portero, al que se le escapa el balón y Adri, atento al rechace, inaugura el marcador.

Con veinte minutos por delante, los xerecistas daban un golpe sobre la mesa y Uribe sustituía a Kevin por Amín para dar frescura arriba.

El Ceuta no reaccionaba al jarro de agua fría y se quedaba con diez tras ver Víctor la roja directa por una entrada muy fea a Jacobo. Se le ponía el choque más cuesta arriba a los locales, más aún cuando Sufìan vio la segunda amarilla tres minutos después. En pleno delirio ceutí, Jalid dejaba a su equipo con tres menos tras ver otra roja directa.

La victoria deportivista parecía no peligrar. Sin embargo, un Ceuta sin nada ya que perder, se lanzó a la desesperada y a balón parado trató de amarrar un punto al menos. Hasta siete minutos de añadido concedió el colegiado a un choque en el que a la contra el Xerez DFC pudo sentenciar, pero Narváez y Bello desperdiciaron sendas clarísimas ocasiones para hacerlo. En el último suspiro, un doble córner dio opciones al Ceuta, pero el marcador no se movió y el Deportivo FC se sitúa a un solo punto del líder, el Ciudad de Lucena, que perdió su partido en casa del Sevilla C.

FICHA TÉCNICA:

AD Ceuta: David Ramírez, Jalid, Pozo, David Castro, Víctor González, Nané (Willy 68′), Sufian, Juanan, Julio Iglesias (Polaco 82′), Cristo, Chakir (Chico 63′).

Xerez Deportivo FC: Camacho, Marcelo, Fran Ávila, Adri, Toboso, Álex Colorado, Edet, Narváez (Astray 90′), Zafra (Jacobo 30′), Bello, Kevin (Amin 67′).

Goles: 0-1: Adri (70′)

Árbitros: Guillermo Paradas Mazuela, Rafael Mira López y José Antonio Fernández Barba (Málaga). Amonestaron por parte de la AD Ceuta con tarjeta amarilla Cristo, doble amarilla a Sufian y tarjeta roja a Víctor y Jalid. Por parte del Xerez DFC amonestaron con tarjeta amarilla a Toboso.

Incidencias: 14ª jornada de liga del Grupo X de Tercera División disputada en el Estadio Alfonso Murube.