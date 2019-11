A hacer bueno el dicho en el Anxo Carro

A entrenador nuevo, victoria segura. El dicho que no siempre se cumple pero que el Racing espera con deseo.

A las 6 y media de la tarde se dan cita dos equipos parejos en cuanto a ataques y defensas si a las cifras nos ceñimos. Ambos han encajado 20 goles a y han perforado 16 veces la meta rival.

Cristóbal no ha supuesto ninguna revolución en la convocatoria, es decir, que viajan los mismos de siempre y en Santander se quedan Óscar Gil y Barral por decisión técnica. Entran Alexis y Nkaka, que no habían formado parte de los últimos 18 de Iván Ania al tiempo que se ausentan por lesión Nico Hidalgo y Abraham Minero. Tampoco estará Moi Delgado, que fue expulsado contra la Ponferradina y Buñuel, convocado con la sub21.

Por otra parte, el Lugo de Eloy Jiménez llega al choque con las bajas de Seoane en la medular y Djaló en defensa. Donde más peligro tienen los lucenses es en Cristian Herrera, pichichi del equipo con 6 goles, los mismos que Karim Yoda.

Posibles alineaciones

Lugo (4-1-4-1): Cantero; Campabadal, Peybernes, José Carlos, Canella; Pita; Barreiro, Borja Domínguez, Álex López, Cristian Herrera; Rahmani

Racing (4-2-3-1): Luca Zidane; Carmona, Olaortua, Figueras, Kitoko; Mario Ortiz, Toribio; Yoda, Cejudo, Enzo Lombardo; Nuha.

Arbitro: Sagués Oszcoz (colegio vasco)