Maite Pacheco, PSOE: "Pensé que era bonito devolver a mi ciudad todo lo recibido"

Maite Pacheco, concejala del PSOE, pero con un perfil que ha decicado su vida a lo social y al desarrollo humano. Ha trabajado en UNICEF como directora de Sensibilización y Políticas de Infancia. Y ha estado en países en conflicto, como Colombia, Uganda, Bosnia o Kosobo. “Ese currículum implica un sentido social altísimo".

Aquellas cosas por las que ha luchado, dice, "están en duda. Que los migrantes y los refugiados puedan entrar en nuestro país y ser personas de pleno derecho. Están en duda los derechos de mujeres y niños".

Sobre la política dice que a su alrededor "he visto un enorme servicio, es mi caso y mi vocación. A raíz de todo lo aprendido en el mundo, pensé que era bello devolver a mi ciudad todo lo recibido". O sentarse a tomar un café con los concejales de Vox y "convencerles de que ser español es un azar absoluto".

En su casa, Maite Pacheco tiene en adopción un perro guía. “Una de mis hijas es una enamorada de los animales. Ella buscó un programa solidario para perros y cuando me dijo que era algo a lo que no me podía resistir... Efectivamente, era un cachorro de la Fundación ONCE”.