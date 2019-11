Es Refugi atiende cada noche a 44 personas sin hogar

Cada día la entidad Es Refugi atiende a 44 personas a las que proporciona un techo para dormir y un plato de comida caliente para cenar. Esta asociación sin ánimo de lucro, que trabaja para atender a las personas en riesgo de exclusión social, organiza del 21 al 23 de noviembre su tradicional mercado de Navidad. Un evento que se convierte en una de sus principales fuentes de financiación, junto con las ayudas que a lo largo del año ofrecen empresas y particulares.

El presidente de la entidad, Fernando Villalobos, explica que cada día duermen 44 personas en Es Refugi y se atiende a unas 30 en el comedor social que habilita al mediodía. Lamenta que la demanda sigue siendo alta y que la situación prácticamente no ha cambiado con respecto al estallido de la crisis de 2008. La mayoría de personas atendidas son de edades superiores a los 45 años, personas que se han visto expulsadas del mercado laboral al que no han podido incorporarse después. Sin embargo, también apunta que hay personas jóvenes que han terminado la temporada pero no han cotizado lo suficiente como para cobrar el paro.

Señala Villalobos que al mediodía atienden a mujeres y hombres, pero por la noche sólo duermen hombres. Por eso, afirma que uno de los deseos a largo plazo es habilitar un dormitorio para dar cobijo también a mujeres. Villalobos apela a la solidaridad y anima a participar en el mercado de Navidad para que la entidad pueda contar con fondos que le permitan sostenerse e iniciar nuevos proyectos.