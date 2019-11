Navarra Suma quiere negociar un nuevo marco fiscal

De momento Navarra Suma no dice ni sí ni no a las propuestas fiscales del Gobierno foral. De entrada esta coalición entiende que se quedan cortas en este momento, pero condiciona su postura a una negociación de un marco fiscal más amplio. Así, lo apuntaba en 'La Primera Llamada del día' María Jesús Valdemoros, portavoz de Navarra en materia económica.



No puede contestar a si apoyarán o no las medidas del ejecutivo, medidas que no responden, según Valdemoros, a una situación de desventaja fiscal desde la anterior legislatura y una situación también de incertidumbre económica.

Unas medidas que "no van a contribuir a que pueda aumentar la actividad económica". Y también pone el ejemplo de la deflactación, que no se interpreta como una rebaja fiscal, sino como una devolución de la capacidad fiscal que se queda corta, según Navarra Suma, porque desde 2015 la inflación acumulada se acerca a los seis puntos y la deflactación prevista es de dos puntos.