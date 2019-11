El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid niega que el aborto sea un derecho porque no está en la Constitución

"Considero que los derechos de los españoles están consagrados en la Constitución española". De esta manera respondía el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, a la pregunta de la periodista de la Cadena SER Elena Jiménez sobre si consideraba que Isabel Díaz Ayuso se había equivocado al señalar que el aborto no es un derecho.

Repreguntado por el tema Serrano reiteraba su argumento. "Si usted me dice en qué artículo, yo se lo digo. Lo dijo la presidenta. Yo entiendo que es un debate que lo que pretende es enfrentar y tensar el debate por ambos extremos. Nosotros consideramos que el aborto es un fracaso cuando existen muchos mecanismos para evitar los embarazos no deseados. Lo que tenemos es una ley que lo que reconoce es el derecho a la maternidad libremente elegida. Yo lo que le pido es que me busque ese derecho en el apartado de derechos de la Constitución española. Me suscribo a las palabras de la presidenta", insistía.

Acto en apoyo de la educación concertada

Serrano hacía estas declaraciones en un acto destinado a apoyar educación concertada. El PP se ha puesto a su disposición en defensa de este modelo educativo, al tiempo que ha acusado a la izquierda de "montar un número".

Tras la reunión, en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha acusado a "la izquierda política" de montar "un número exagerando con lo que está ocurriendo".

"Si se sustancia un Gobierno en el que la extrema izquierda de Podemos sustente al PSOE pondría en cuestión el derecho a elegir entre estos modelos", ha alertado.