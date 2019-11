Los partidos del Parlament firman la ampliación del pacto por la infancia

Vox es el único partido del Parlament que no ha firmado la ampliación del pacto por la infancia. PSIB, Unidas Podemos, Més per Mallorca, PP, Ciudadanos, El Pi, Més per Menorca y Gent per Formentera se han adherido a este compromiso que tiene como objetivo proteger a los niños.

Un acto que ha tenido lugar este martes minutos antes de comenzar el pleno del Parlament y que ha contado además con representantes de Unicef y la Oficina Balear de la Adolescencia y la Infancia, entre otras entidades. La presidenta de Unicef en Balears, Mercedes del Pozo, ha agradecido el apoyo de los partidos de la Cámara.

Desde Vox aclaran que este pacto balear es un "fraude", según la formación, que asegura que los niños están sufriendo discriminaciones al no dejarles elegir la lengua de escolarización, entre otras cuestiones.

La firma de este documento responde a la necesidad de incorporar la vinculación con la Agenda 2030 y los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible y desarrollar los aspectos recogidos en la nueva ley de la atención y los derechos de la infancia y la adolescencia de Balears.