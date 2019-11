Los presupuestos de 2020 continúan con el trámite tras el rechazo de las enmiendas a la totalidad de la oposición

Los presupuestos de la comunidad autónoma para el próximo año continúan con el trámite parlamentario después de que se hayan rechazado las enmiendas a la totalidad de los grupos de la oposición: PP, Ciudadanos, Vox y El Pi. Las cuentas para 2020 avanzan gracias al voto de PSIB, Unidas Podemos, Més per Mallorca y Gent per Formentera. Mientras que los dos diputados de Més per Menorca se han abstenido.

La consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, ha defendido este martes el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2020 y ha recalcado que aumentan hasta los 3.091 millones de euros para políticas sociales, lo que supone, tener para el año que viene el gasto social más alto de la historia. Dice Sánchez que estos presupuestos son las mejores cuentas que se han podido elaborar.

Un presupuesto, recordemos para 2020 que se sitúa en los 5.893 millones de euros.

En el PP, Biel Company, habla de unas cuentas infladas y ficticias en unos 360 millones de euros y auguran recortes durante el próximo año.

El diputado de Ciudadanos, Marc Pérez Ribas, cree que son un fraude a la ciudadanía y pide prudencia.

En El Pi, el diputado Jaume Font, considera que para cuadrar las cuentas de 2020 deberá hacer magia porque según él los ingresos serán menores en algunas partidas.

El diputado de Vox, Sergio Rodríguez, quien asegura que no le gusta ni la letra ni la música de las cuentas del próximo año.

ABSTENCIÓN MÉS PER MENORCA

Més per Menorca arremete contra el Govern de Armengol y asegura que el proyecto de ampliación del metro de la Universidad hasta el Parc Bit es exagerado, insostenible y deficitario. Los ecosoberanistas critican que se utilicen los fondos de la ‘ecotasa’ para esta inversión.

El portavoz de esta formación, Josep Castells, pide que se modifique este punto en los presupuestos autonómicos de 2020. Por su parte, Francina Armengol defiende que se trata de una partida necesaria.

MINUTO DE GLORIA

Minuto de gloria del diputado de El Pi, Jaume Font, al inicio del debate de totalidad del proyecto de ley de presupuestos del Govern de 2020 y todo gracias a la vicepresidenta del Parlament, Gloria Santiago, que se ha equivocado en el orden de intervención. Font ha comenzado el debate, con el hemiciclo prácticamente vacío, y con el asombro de los diputados ya que primero tenía que hablar la consellera de Hacienda, Rosario Sánchez.

En concreto han sido tres minutos los que el diputado de El Pi ha podido intervenir hasta que el presidente del Parlament, Vicenç Thomàs, ha tenido que cortar su discurso.