Una inspectora de la UFAM novela un caso real

En Hoy por Hoy Locos por Valencia hablamos con Beatriz Castaño Sáez, Inspectora de la Policía Nacional, responsable de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) en Xirivella, donde se encarga de la investigación de los delitos relacionados con la violencia de género, la violencia doméstica, los delitos contra la integridad e indemnidad sexual y todos aquellos relacionados con menores de edad.

Beatriz ha novelado en “Historia de una mujer cualquiera”, el caso de una amiga suya, la vivencia real de una mujer víctima de maltrato psicológico, económico y sexual por parte del hombre del que se enamoró y con la que cualquier mujer podría sentirse identificada.

La historia nos muestra el amor incondicional no correspondido, el sufrimiento, el dolor, la humillación, la vergüenza, el miedo, el silencio, la soledad… Grandes heridas que, aunque no sangran ni son visibles, no se cierran jamás. Vamos a ver cómo un hombre consigue que una mujer con formación, inteligente, independiente y con una buena situación socioeconómica se agote y se apague física y psicológicamente hasta conseguir anularla. Dejó a su pareja 37 veces y volvió con él otras 37 veces.

“Historia de una mujer cualquiera” nos hace ver cómo esa mujer intenta escapar de él, pero cae de manera consecutiva una y otra vez hasta aprender a vivir con el maltrato: se hace su compañera, su aliada. Sus reacciones y todo su comportamiento van a girar en función de evitar un mal mayor ante una mirada, un gesto, un grito, un golpe…

Estrella, la protagonista, se hizo cómplice del tiempo porque con el paso de este fue creciendo y reconstruyéndose de entre sus ruinas hasta aprender a quererse a sí misma. Con un final inesperado, esta historia sin filtros y valiente no dejará impasible a nadie.

El libro se presenta esta tarde a las 19 horas en el Castillo de Alaquás, con la presencia de Elvira García Campos, ex alcaldesa de la población, varias compañeras de la UFAM y la propia autora, la inspectora Beatriz Castaño.