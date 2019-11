Valencia Basket logra la tercera victoria consecutiva en cinco días locos

Se enfrentaban en la Fonteta dos equipos de los clasificados en el vagón de cola de la Euroliga; un vagón en el que también estaban Estrella Roja, Fenerbahce y Alba Berlín, los cinco equipos con dos victorias y seis derrotas. Y realmente el inicio de partido dejaba claro el porqué de esa mala clasificación de ambos, puesto que cuando ya se habían consumido cinco minutos y medio de partido el marcador era un paupérrimo empate a tres.

Lo estiro primero Valencia Basket, yéndose a los seis puntos de ventaja a poco del final del primer cuarto (15-9), pero en ese momento llegó un parcial contundente del Zenit con un 0-9 para ponerse por delante a la conclusión del parcial y al principio del siguiente (15-18).

Uno de los atractivos del partido era sin duda el regreso de Will Thomas a la Fonteta; una pieza clave y fundamental en los últimos títulos de Valencia Basket: Supercopa y Liga ACB en la 17-18 y Eurocup en la 18-19. No salió en el quinteto titular del Zenit, pero nada más entrar en pista ya empezó a hacer buena aquella frase que tantas veces pronunciábamos cuando vestía de naranja: Balones a Will. De hecho, Thomas fue fundamental para deshacer una igualdad reinante en gran parte del segundo cuarto y con una canasta sobre la bocina, de esas con las que tantas veces nos deleitó aquí, puso el 33-38 para los rusos al descanso.

El Zenit arrancó el tercer cuarto logrando su máxima ventaja, que fue de diez puntos durante los primeros minutos y que tuvo su cénit (valga el juego de palabras) con once en el ecuador del periodo (46-57). Reacción taronja con un gran parcial de 8-0 gracias a Loyd, San Emeterio y Vives, aunque el cuarto terminó con más seis para el Zenit (57-63).

Pero el último cuarto fue diferente. Empezó con una comunión total entre el equipo y la grada, lo que unido a dos triples consecutivos de Loyd y de Labeyrie ponían el empate en el marcador a siete minutos del final. Nuevo estirón del Zenit, pero a falta de menos ya de cinco minutos dos triples seguidos de Alberto Abalde ponían por delante a Valencia Basket muchos minutos después (74-71). Esto, unido a un espectacular rebote ofensivo que terminó con triple de Vives hacían de Abalde el hombre del momento (78-72).

Alex Renfroe cogió las riendas de su equipo para que Valencia Basket para mantenerlo vivo a falta de tres minutos (80-78). Pero volvió a aparecer Don Alberto con un nuevo triple. Eso sí, contestado por otros dos de Hollins y otra vez Renfroe (83-84). Era casi un Abalde contra Renfroe y el gallego volvió a anotar (85-84). Dos tiros libres de Renfroe (85-86). Último minuto.

De infarto. Un tiro libre de Tobey, que falla el segundo, pero el rebote en ataque permite que llegue el éxtasis hasta el momento con un triple estratosférico de Jordan Loyd a falta de 31 segundos (89-86). Posesión larga de Zenit que termina con dos tiros libres anotados por Ayón a falta de 16 segundos. Personal rápida sobre Loyd que anota los dos tiros libres (91-88). El tiempo no ha corrido. La clave llega ahí, cuando Albicy falla un triple y el rebote es para Dubljevic y se acaba la historia. El resto es una sucesión de tiros libres con suspense por un fallo de Loyd, pero la victoria ya no se escapa y llega por un resultado final de 94-90. Alberto Abalde y Jordan Loyd se consagran como estiletes del conjunto taronja.