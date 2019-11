Sanse aprueba una modificación de crédito para poder pagar las nóminas de los trabajadores municipales

El concejal de Economía y Hacienda, Juan Olivares ha explicado que el presupuesto prorrogado desde 2016 no cuenta con recursos suficientes para cubrir el incremento del gasto de personal. Un incremento producido en los últimos años por la subida de salarios, los costes de la seguridad social, los complementos de destino, el acuerdo de segunda actividad en escuelas infantiles o las horas extras producidas por las fiestas del municipio así como las elecciones municipales, autonómicas y generales.

Si no se realizará esta modificación el ayuntamiento no podría pagar las nóminas de noviembre, diciembre y extra. De esta forma se aprueban 1,3 millones de euros con cargo a remanente líquido de tesorería con el informe favorable de la Comisión de Economía y Hacienda. Un importe que no cubrirá gasto político, solo a remunerar a los trabajadores y funcionarios del ayuntamiento.

El portavoz de Mas Madrid-IU-Equo y ex concejal de Recursos Humanos en la anterior legislatura, Javier Heras ha lamentado que se haga esta modificación de crédito casi “en el tiempo de descuento” cuando desde mayo se sabía que era necesario. Heras advierte que si se producen alegaciones los plazos para la tramitación se van a alargar y pone en peligro las nóminas de noviembre y diciembre para los trabajadores municipales.

El concejal de Economía y Hacienda ha querido dejar claro que no hay ningún peligro para que los trabajadores cobren sus nóminas, “haya o no alegaciones”. La modificación se aprobó con los votos a favor de PP, Cs, PSOE y Mas Madrid-IU-Equo, y la abstención de Vox, Izquierda Independiente y Podemos.