Niños de acogida, no menores ni menas

Una cosa está clara, no hay nada mejor para un niño o una niña que una casa para vivir. Los centros de primera acogida no son más que parches que coloca la administración cuando no hay otro remedio para el 'bien superior' del niño. Es lo que considera Jose Luis Baeza, un joven de 25 años, que pasó varios años de su vida viviendo en un centro de acogida con su hermano. Los niños ya han p pasado por una etapa difícil como para que se les vuelva a estigmatizar, añade.'

Raul Serrano es el director del documental 'Así crecen los enanos' sorbre los centros de acogida en Madrid. En su opinión 'se neceista un pacto por la infancia y que los niños sean llamados por su nombre : niños porque convertirles en menores es arrebartarles su condición que es lo que más preciado tienen. Estos niños y niñas no son delincuentes, sólo buscan mejores condiciones en la vida. Ya han vivido experiencias terrribles : no saben lo que es ser amados.

Rocío Tovar, de la Asociación de Familias de acogida de Madrid, cree que la experiencia en maravillosa, a pesar de que los niños vengan con mochila '¿y quien no tiene una mochila emocional? El propósito de las familias es el de paliar un daño del que los niños no son responsables pero sí una consecuencia.