Chema: 'Soy informático y friki de Star Wars'

Chema es informático. Estos días anda muy atareado porque los 'hackers' le han jugado una mala pasada a la empresa donde presta servicio. Pese a ello, siempre luce una sonrisa de oreja a oreja y ayuda todos los usuarios. ¡Chema, no me va! ¡Chema, no me abre! : es la letanía que tiene que oír a su paso por las mesas de la compañía. Estos días se le ve cojear un poco más - ha sido intervenido recientemente de una operación de cadera - pero no se sabe si es el mal tiempo el que le produce dolor o las caminatas arriba y abajo solucionando problemas en los ordenadores.

Pero en realidad, lo que a él 'le mola' - como dice - es el mundo Star Wars : 'soy un friki', afirma. Cuando se estrenó la Guerra de las Galaxias en España en 1977, sólo tenía 6 años. Pero sus primos más mayores, le metían en sus juegos cuando recordaban lo que habían visto en la gran pantalla. A veces le tocaba ser bueno, y subirse al Halcón Milenario, con Han Solo y otras veces malo, y ser un soldado del Imperio.

Desde hace más de dos años, Chema pertenece a la Spanish Garrison, más especificamente a la Legión 501 donde es un soldado más del Imperio dispuesto a encontrar a los rebeldes de la Luna de Endor. Ha elegido ese papel porque pertenece a una asociación que presta la imagen de estos soldados imperiales para animar causas de buena voluntad.

Pese a ser un soldado imperial a él siempre le gustó ser Chewaka, 'pero el traje es demasiado caro' apunta.