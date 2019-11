Más de 500 talleres mecánicos operan ilegalmente en Baleares

La asociación balear de Reparadores de Automoción y Naútica, ABERAN, denuncia que hay 500 talleres mecánicos ilegales en Mallorca, 100 de los cuales están en Palma. Por ese motivo se han reunido con el ayuntamiento, el objetivo es que se pueda inspeccionar estos talleres sin licencia de actividad.

Julio González, presidente de ABERAN señala que este tipo de talleres se pueden identificar porque no tienen una placa como que están homologados por Industria. González denuncia que son una clara competencia desleal que cobran más barato y no dan garantía, algo que afecta a usuarios y administración al no pagar sus impuestos.

A esta situación se le suma que hay talleres mecánicos que se ofrecen a pasar la ITV por 150 euros con la revisión incluida, cuando hay lista de espera de hasta 6 meses. González no sabe cómo lo hacen pero tampoco hay posibilidad de pararlo ante la inacción por parte de la institución insular.