"Los equipos que se cierran nos cuesta, nosotros somos velocidad y profundidad"

Álvaro Cervera no quiere que se relaje nadie. Llega a Carranza un equipo de la zona baja, pero el entrenador amarillo sabe que no será un partido fácil. “Será un equipo muy difícil. Tiene cosas importantes. Fuera de casa sólo perdió un partido. El único en el que recibió más de un gol y por su forma de jugar no nos viene nada bien. Pueden jugar con cuatro o con cinco atrás y están muy cerraditos y muy bien. Eso no les condiciona para poder ganar. Ellos se cierran y te pueden ganar. Tienen buen balón parado y un buen delantero como Manu Barreiro”.

Sobre la forma de jugar del rival, Cervera reconoce que “históricamente esos equipos que se cierran nos cuesta. Y sobre todo cuando nos faltan jugadores como Perea o Jurado. Nosotros somos más de velocidad y profundidad y sin espacios nos cuesta más”.

Por eso el míster entiende que la clave para ganar el partido será tener paciencia y no cometer errores. “Tenemos que no cometer errores y que la única posibilidad sea para nosotros. Tenemos que tener la pelota lejos de nuestra portería porque si un equipo tan cerrado de hace contras entonces es que algo estás haciendo mal”.

Valoró Cervera el estado de su equipo que tiene la enfermería hasta la bola. “Estamos esperando a mañana porque tenemos bastantes bajas. A las que tenemos hay que sumar Salvi que no entrenó porque tiene problemas y tenemos que esperar a mañana. No sabemos por qué, pero la que no está tocada está cansada”.

También, Álvaro Cervera, reconoció que su equipo no hizo un buen partido ante el Tenerife. “Ellos salieron muy fuerte. Nosotros no salimos bien y ellos sí, pero es un error pensar siempre en la distancia que le sacamos al segundo. Es un error porque parece que vamos con el gancho y con el gancho van los demás. Nosotros vamos con el gancho para mantener la ventaja, es verdad que no salimos bien, pero yo lo achaco a que ellos estuvieron muy bien”.