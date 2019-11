El B The Travel Brand a por el record del año pasado

Décima jornada de Leb Oro este fin de semana. El 'Travel Brand' recibe el domingo a las 18:00 horas de la tarde en el Palau de Son Moix al Canoe. El equipo que dirige Félix Alonso va a buscar seguir sumando victorias en su contador. Ahora mismo llevan 7 seguidas y tienen la oportunidad de igualar su récord del año pasado: está en 8. Para ello tendrá que ganar al Canoe, penúltimo en la tabla con únicamente 1 victoria, pero en esta competición ya sabe Félix que no puede confiarse.

Han comparecido en la previa del encuentro del domingo, como es habitual, el técnico Félix Alonso, siempre acompañado de un jugador: hoy el turno ha sido para Chema González, interior de la escuadra palmesana.

Ha arrancado Alonso comentando qué espera encontrar el domingo: "Afrontamos el partido con muchas ganas y la motivación de seguir ampliando la racha, aunque con la responsabilidad de saber que es un partido complicado". Ha añadido que Canoe es un equipo complejo, que juega un baloncesto muy alegre y dinámico, aunque su punto flojo, tal vez, sea la defensa.

A nivel de bajas, Joan Tomás podría debutar por fin esta temporada, ya que estará en el banquillo; Matt Stainbrook sigue descartado; y las dudas de esta semana, Xavi Rey y Eric Quintela, lo más probable es que estén en plena forma para apoyar al equipo en la batalla del domingo.

Tienen la oportunidad de hacer historia este finde porque además de poder igualar ese récord de 8 seguidas que ostentan desde el año pasado, podría darse la circunstancia que los palmesanos se coloquen primeros en la competición de Leb Oro por primera vez en la historia del club. Casi nada.

El técnico insiste en que la temporada es muy larga, y cuando estas ganando cada vez estas más cerca de perder, aunque asegura que no le preocupa tener un bajón de cara a final de temporada, vista la buena dinámica que lleva el equipo: "No me preocupa porque hay jugadores que están todavía lejos de su mejor nivel, y además todavía hay situaciones que no hemos explorado. El otro día, por ejemplo, frente a Huesca, con las bajas de Alex y Quintela, exploramos una de estas situaciones nuevas. La verdad es que tenemos una plantilla de 13 jugadores muy extensa y completa."

Chema González, después de Félix, ha destacado el hecho de que cualquier equipo en esta competición te puede complicar las cosas en cualquier momento.

Lo recordamos: cita el domingo en Son Moix para el Travel Brand, quereciben al penúltimo de la liga a las 18:00h de la tarde.