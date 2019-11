Lorenzo y Crivillé explican su llegada al Repsol Honda en su 25º aniversario

Los campeones del mundo Jorge Lorenzo y Álex Crivillé han explicado su respectiva llegada al Repsol Honda Team, que está de 25º aniversario, y han compartido experiencias después de rodar juntos en moto por carretera y hasta el circuito Parcmotor de Castellolí (Barcelona).

En una charla entre ambos facilitada este vienes por el equipo de MotoGP, los dos campeones del mundo repasan su llegada al equipo, destacan las claves de su carrera así como sus inicios en el motociclismo.

"Cuando entré en Honda me costó bastante, porque estaban los americanos y los australianos que me metían 7 u 8 décimas. Fui trabajando y me di cuenta de que un piloto de aquí podía ganarles. Creo que Doohan no pensó nunca que llegaría a su nivel de pilotaje", explica Crivillé a Lorenzo.

Un 'Crivi' que fue el primer español en ganar en 500cc, la categoría reina, en 1999. "No pensaba que llegaría a ser piloto. Iba en moto porque me gustaba y me lo pasaba bien, hasta que un día llegó mi hermano y me dijo que había que probar suerte. Empecé por las carreteras de Seva, que había pocos coches", apunta el catalán.

"Sabía que había el proyecto de entrar una petrolera española importante. Ahí es cuando entró Repsol y cambió todo a nivel de imagen y de marketing. Estaban Doohan, Okada, Aoki... Un equipo muy grande", recuerda Crivillé sobre su llegada al Repsol Honda Team.

Por su parte, Lorenzo, que se ha retirado este 2019 tras un año en el Repsol Honda Team, hace un símil futbolístico para explicar su fichaje. "Con 32 años llegó esta oportunidad y no se podía decir no. Al final, Honda es como fichar por el Madrid o el Barça. Es el equipo con más títulos y victorias", celebra.

Un balear que termina su carrera con cinco campeonatos del mundo. "Cuando empecé el Mundial con 15 años tenía muchísima menos experiencia y no sabía ni un 20 por ciento de lo que sé ahora. Era más inconsciente, pilotaba más por instinto y sin pensar las cosas", explica sobre sus inicios.

"Me saqué el carnet muy tarde, con 23 años. Me compré una moto y la saqué dos veces, o la saqué ninguna. Fuera del tráfico empecé con 3 años, con una moto que me hizo mi padre, y a los 5 empecé a competir", desvela sobre cómo se inició en el mundo del motociclismo.