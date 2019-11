Aprobado el presupuesto 2019 para Cazorla por valor de 7.900.000 euros

Sendos plenos consecutivos se celebraron el lunes 18 de noviembre en el ayuntamiento de Cazorla. Por un lado se aprobó inicialmente el presupuesto municipal del año 2019 que asciende a 7.904.031,46 euros. Con el voto favorable de Adelante Cazorla y en contra del PP.

El portavoz de Adelante Cazorla, Ramón Poblaciones votó a favor entendiendo que el retraso ha venido motivado “por un año intensamente electoral y el asunto del parking se está llevando mucho tiempo”. Si bien, “teniendo en cuenta que el presupuesto es equilibrado” ha condicionado su postura a que el proyecto de las cuentas municipales se presente en tiempo y forma el próximo año “como así ha expresado su voluntad el equipo de gobierno”.

El PP votó en contra considerando, la portavoz María José Lara que “más que un presupuesto es la liquidación del año sin entrar en consideraciones de las cuentas”.

El alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez explica que las reglas que se han marcado para los ayuntamientos con dificultades económicas “hacen imposible marcarse unos plazos en los que poder sacar adelante algunas cuestiones”. Y aunque al final de 2019 pretendían hacer el presupuesto de 2020, por parte del Ministerio de Hacienda se les trasladó que aún no estaban los datos estadísticos “y por lo tanto no podíamos presentarlo”.

Teniendo además que esperar el informe del Ministerio de Hacienda por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local “ha hecho que nos veamos presentando prácticamente una liquidación”.

Aunque a pesar de ello defiende que es equilibrado “no nos hemos ido en el gasto manteniendo los servicios, sin genera más deuda y ahorrando un poco”.

Por otro lado, Rodríguez defendió que a pesar de la crisis se ha logrado rebajar la deuda que en 2008 superaba los 14 millones de euros a los 12 millones actualmente. Y eso que como dice “hemos tenido que afrontar el pago de los terrenos del CHARE o devoluciones de obras con motivo de la crisis por importe de 300.000 euros”, añade.

Por otro lado, una vez más la corporación ha hecho piña frente a un nuevo obstáculo a la hora de asumir la gestión del parking público. Desde que la administración concursal de Hogar Sur SAU entregase las instalaciones al consistorio cazorleño el 7 de septiembre de 2018. Pero sin poder explotarlo al tener que afrontar un proceso de liquidación con la anterior empresa.

El parking abre con entrada libre como si fuese un espacio público mas hasta que se regule su situación / MJBayona

Vuelven a ponerse palos en el camino. Como ha sido el recurso de reposición del banco Caja España que demanda el préstamo realizado a Hogar Sur SAU. El proceso de liquidación del que ha pasado ya un año vuelva a quedar pendiente, ya que el banco le hipotecó a la empresa que construyó el parking el derecho de aprovechamiento. “Por lo tanto, lo que le hipotecó es la posibilidad de aprovecharlo y no el inmueble”. Lo que deja de percibir la empresa en los años que restan de la concesión “es lo que deberíamos de abonar desde el Ayuntamiento”. Valor que ha de determinar según la ley de contratos del sector público el propio valor del mercado. Y el mercado determinó que el valor del inmueble es de 122.305 euros cuando el ayuntamiento lo sacó a licitación. El problema es que la entidad bancaria le prestó bastante más dinero a la empresa por el derecho de aprovechamiento, muy superior al valor del inmueble. Es por eso por lo que el primer edil se reafirma junto con el resto de grupos políticos “no estamos dispuestos a pagar aquel atrevimiento de una entidad bancaria”.

Hubo controversia entre PSOE y PP en relación con las contribuciones especiales sobre el arreglo de caminos, en concreto del camino de Timoteo.

El Importe total del proyecto es de 237.953,76 euros, de los que la Consejería de Agricultura, asume el 60 %, un 20 % Ayuntamiento, y el 20 % restante los propietarios

El PP entiende que el ayuntamiento tiene que asumir el 40 % del total o en su defecto acogerse a la financiación de la Diputación con el plan de apoyo a municipios. Porque según expuso la portavoz, María José Lara “cuando el anterior equipo de gobierno se acogió a una subvención de la Junta de Andalucía para su arreglo se hizo en esas condiciones y ahora se ha echado atrás”.

El camino de Timoteo une Cazorla y Peal de Becerro / MJBayona

Desde el equipo de gobierno no solo se defiende que los agricultores afectados están de acuerdo. Sino que no es justo que toda la partida presupuestaria se vaya a un solo camino. Porque según dijo el alcalde Antonio José Rodríguez “si todo el dinero lo pone el Ayuntamiento se queda sin partidas para arreglar otros caminos”. Añadiendo que la respuesta de todos los agricultores ha sido unánime “queriendo aportar pero con la condición de que pagasen todos”. Una cantidad aproximada de entre cien y ciento veinte euros por hectárea. Matizando que no se trata de contribuciones especiales sino colaboraciones.